賴清德籲美方支持台灣加入印太經濟架構

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副總統賴清德今（24）日上午接見「美台商業協會訪問團」時強調，未來他將帶領新政府團隊堅定守護民主，並與其他理念相近夥伴合作，共同致力於維持台海和平與穩定的現狀。他期盼「美台快速雙重稅收減免法案」今年能順利完成立法，進一步深化臺美投資及關鍵供應鏈的夥伴關係，同時呼籲協會協助台灣未來加入「印太經濟架構」。

賴清德致詞時首先歡迎柯拉克（Keith Krach）主席率領「美台商業協會」訪團再度來台。大家的來訪，充分展現美商對台灣市場的重視，以及積極深化與台灣企業合作關係的正面訊息。

他提及，台灣剛完成總統、副總統及立法委員選舉，感謝美方不僅在大選後立即發表聲明向他及副總統當選人表達祝賀，也派高階跨黨派代表團來訪，展現對台灣民主的強勁支持。訪團選擇此一時機訪台，更顯示美國產業界對台灣市場充滿信心，是對我國最直接且強而有力的支持。

賴清德指出，面對中國威權主義擴張，世界各國及各主要領袖高峰會議紛紛發表共同聲明，重申台海和平穩定的重要性。現在的台灣已經是「世界的台灣」，未來他將帶領新政府團隊繼續堅定守護民主、維持台海現狀與捍衛印太區域的和平穩定。

賴清德感謝美國拜登政府上任至今，透過12度對臺軍售及提供安全援助，履行對臺灣安全的堅定承諾，未來他也會持續與其他理念相近夥伴合作，共同致力維持台海和平與穩定的現狀。

他認為，民主自由與威權主義的競爭，不但牽動地緣政治的穩定，也衝擊全球產業供應鏈的重整。如今，民主自由不只是價值信仰，也是理念相近盟友應該共同捍衛的堡壘，更是安全可靠的國際供應鏈最重要的基礎。

賴清德強調，未來，他將致力與包括美國在內所有理念相近的民主國家，共同努力提升相互投資，為業者建構穩定、安全且可預測的經貿投資環境，也希望在「美台商業協會」的支持下，進一步提升台美關鍵產業供應鏈的韌性。

賴清德強調，台灣作為美國在印太區域重要且可信賴的經濟和安全夥伴，將可與美國共同實現區域經濟繁榮。期盼「美台商業協會」能持續協助向美國政府表達台灣參與「印太經濟架構」的重要性。

訪問團團長柯拉克主席致詞時代表「美台商業協會」及「柯拉克科技外交研究院」恭喜賴副總統，並恭喜台灣人民成功舉行大選，證明民主確實能有效運作。訪團來此要表達對台灣的支持與敬意，並重申他們對台灣及未來的承諾。

柯拉克提到，訪團此行不僅為了促進彼此夥伴關係，也肩負追求未來的使命。值得信賴的科技除了能連結彼此關係，也能體現我們所珍視的民主價值。

柯拉克也分享，訪團成員所代表的美國商業及私部門重視的3個要點。首先，科技合作是共同民主理念的展現，台灣的實力與創新是希望的燈塔，向世界證明好產品的基石是自由。其次，台美雙方的經濟關係以信任及尊重為基礎，諸如「經濟繁榮夥伴對話」、民主國家乾淨網路聯盟及台積電赴美投資設廠等，都是彼此信任關係的象徵。這不僅是經濟活動，更肯定民主國家能團結面對全球挑戰。

柯拉克主席指出，科技外交是「柯拉克科技外交研究院」的宗旨，他們也創建「台灣創新與繁榮中心」（TCIP），期待雙方不僅在經濟或外交層面合作，也為共同期望的願景而努力，讓創新為人類自由而服務，而非少數人的利益。

柯拉克表示，我們有共享的路徑、共同的命運，「沒有自由就沒有繁榮」，這是我們不可動搖的信念。最後，他再次感謝受到的溫暖歡迎，並誠摯祝福臺灣及台美夥伴關係。

訪賓尚包括「美台商業協會」會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers），由副總統當選人蕭美琴、外交部次長謝武樵陪同，前來總統府拜會副總統，國家安全會議副秘書長徐斯儉也在座。