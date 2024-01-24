HAPPY GO揪卡友走路 五年減75座大安森林公園碳排

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實現永續發展目標，HAPPY GO自2019年遠東集團70周年慶時即積極推動「天天7,000步 快樂健康走」活動，鼓勵民眾走出戶外，以步行作為日常出行方式。自推出以來已滿五年，平均每年超過480萬人次參與，顯著貢獻於減少碳排放。根據統計，每年共減少約17億4148萬8千公斤的碳排放量，相當於減少了75座大安森林公園一整年的碳排放量，不僅提升卡友的健康意識，也為永續環境保護作出顯著貢獻。

HAPPY GO秉持著「Let’s HAPPY GO改變多一些 快樂多一點」企業倡議永續行動精神，自去年與悠遊卡展開首波「悠遊付活動資格券」合作，今年更進一步秉持愛地球精神，共同推出「日常減碳」活動，完成減碳任務即可享有最高HAPPY GO 100點。此外更持續推出「天天7,000步 快樂健康走」活動，只要每天上傳完成7,000步並於HAPPY GO App點選「領取獎勵」成功，即可獲得抽點數10點機會1次，完成任務次數越多，抽獎機會越高。

為進一步推廣永續生活方式，HAPPY GO再度與悠遊卡公司攜手合作，推出「日常減碳」活動，截至目前近萬名卡友熱情參與，已累積超過66萬公斤碳排放量。即日起至2024年1月31日每月達到50公斤減碳量就有機會獲得HAPPY GO 50點、30公斤減碳量有機會獲得30點、10公斤減碳量有機會獲得20點，鼓勵卡友養成低碳生活的習慣，共同為地球環境作出貢獻。