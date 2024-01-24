大陸人行2月5日降準0.5個百分點 24日港股尾盤狂飆

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面對經濟與股市低迷，中國人民銀行行長潘功勝24日下午在國新辦記者會上表示，將於2月5日調降存款準備金率0.5個百分點，向市場提供流動性人民幣1兆元。該消息約在下午3點半港股收盤前傳出，激勵港股尾盤進一步大漲，恒指收漲3.56％至15,899.87點，大漲545.89點；恒生科技指數收漲4.24％。

港股的中資保險股、券商股、銀行股尾盤直線拉升，弘業期貨漲超12％，光大證券、國泰君安國際漲超10％，中國平安、中國財險、中國太保漲超6％，郵儲銀行、中國人壽、中國人民保險集團漲超5％，民生銀行、農業銀行、中信銀行漲超4％。新東方、百度、網易、嗶哩嗶哩、阿里巴巴漲超7％。融創中國漲超8％。

綜合陸港媒體24日報導，人行上次降準是在2023年9月，調降幅度0.25個百分點。2018年以來人行共16次降準。其中2018年四次、2019年三次、2020年三次、2021年和2023年各兩次。

人行行長潘功勝表示，大陸目前法定存款準備金率的平均水平是7.4％，水平在國際上主要經濟體的央行之間比較，是比較高的水平。他提到，當前大陸的物價水平和價格的預期目標相比仍有距離，匯率方面要保持人民幣匯率彈性，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器的功能。

另外，人行還宣布1月25日起調降支農支小再貸款、再貼現利率0.25個百分點，從2％下調到1.75％，持續推動社會綜合融資成本穩中有降。