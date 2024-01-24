《貿易》印度台灣形象展7月敲鑼 4大需求爆發新商機

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【時報記者葉時安台北報導】由經濟部支持，台灣於印度最大型、最知名的專場活動「印度台灣形象展」，睽違5年，將於今年113年7月8日至10日重回印度首都新德里盛大展出，將呼應印度之減碳、電動車、數位轉型、智慧醫療等需求，展現台灣產業優勢，同時結合各式產業論壇與採購洽談交流等活動，全方位提升參展企業形象，搶占潛在市場商機。

印度是歐洲及亞洲的交通要點，拓銷印度市場近可守東南亞市場，遠可拓展中東非洲市場，因此印度成為南亞區域製造中心潛力最大的國家。根據IMF國際貨幣基金預測，印度將於2026年成為世界第四大經濟體，經濟迅速成長下，亦會帶來龐大的商機。在2023年1-12月台灣對外出口多負成長的局勢中，我對印度出口卻逆勢成長13%，且以電子零組件、化學品、塑膠製品為主，另從印度進口來源觀察，供應鏈移轉已確實成形，台灣企業更應積極掌握最新局勢，發掘印度市場商機。

去年10月於印度孟買辦理的「2023年印度台灣形象展」，展期3天吸引1萬5千人次的參觀者，促成逾7500萬美元商機，展覽亦獲得印度馬哈拉施特拉州政府高度重視，吸引當地知名媒體Lokmat等共311則國外媒體報導，更為台灣企業打響知名度。展覽結束後，貿協形象展團隊亦規畫於本屆展覽盛大回歸首都新德里。在印度政治、經濟及文化中心辦理本活動，可加深台、印官方與民間交流，望此波MIT風潮能延續並擴大我商在印度的魅力。

印度為新興市場中成長最快速的醫材及電動車市場之一，對於充電設施的需求亦隨全球局勢與日俱增。「2024年印度台灣形象展」將呼應印度之減碳、電動車、數位轉型、智慧醫療等需求，搭配其「Make in India」、「智慧城市」等產業政策，匯集智慧製造、智慧城市、綠色永續、智慧生活與健康樂活等主軸，帶領我商前進印度。