千呼萬喚始出來 彰化扇形車庫停車場啟用

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被視為能有效紓解彰化火車站後站停車問題的扇形車庫停車場今天啟用，將提供295席小型車停車位及523席機車位，透過銜接彰化火車站既有的天橋，還可串聯前、後站，對帶動彰化觀光將是一大利多。

彰化市公所主辦扇形車庫停車場啟用典禮，彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢、立委黃秀芳、彰化工務段副段長王嘉源、彰化縣議會副議長許原龍等各級民代、地方仕紳與會，見證啟用彰化市扇形車庫停車場。

彰化縣長王惠美指出，彰化後火車站有了這座扇形車庫停車場之後，不用再擔心找不到地方停車，不僅讓鄉親停車更加方便，生活更宜居，也讓來彰化旅遊的遊客停車更加便利，進而帶動觀光。

王惠美表示，彰化市扇形車庫停車場工程總經費為3億7166萬9000元，中央補助1億1671萬3000元，原本地方自籌款是由縣府與彰化市公所各自負擔一半，因公所財務狀況較不佳，在議會議長謝典林、副議長許原龍及議員們的支持下，地方自籌款由縣府負擔1億6997萬1000元、公所負擔8498萬5000元。

彰化市長林世賢說，扇形車庫停車場也拿到了非常重要的國家卓越建設獎，這是典型縣市合作，不但解決後站停車問題，對於發展鐵道文化觀光也有很大幫助，透過綠空廊道串聯前後車站，期待未來大家共同努力，團結合作，讓彰化更好。

公路局彰化工務段副段長王嘉源表示，他以工程角度來看這個停車場，就是簡潔、美，看起來俐落、好管養、很有前瞻，還有設計低碳停車格，希望未來這個前瞻的停車場，能讓彰化市邁向低碳城市2.0。

彰縣府已向交通部公路局爭取到5座停車場興建工程，除了這次啟用的扇形車庫停車場外，還包括彰化市延平公園地下停車場、南郭路立體停車場、員林市三和公園地下停車場、福興鄉停八平面停車場，這些工程的總經費高達15億5622萬7000元，提供1103席汽車格位及1402席機車格位。