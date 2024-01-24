亞果遊艇取得台北港投資權 將斥資10億打造台北國際遊艇港

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亞果遊艇（7566）集團繼去年12月取得台中遊艇港碼頭之後，24日再獲得台北港觀光遊憩商業區投資經營最優投資人資格，亞果遊艇將投入至少10億元，開發水陸域總面積約 76,346.98平方公尺的基地，打造一座集遊艇休憩、海洋教育、以及親子遊樂功能於一體的「台北國際遊艇碼頭」。

亞果遊艇24日表示，亞果遊艇深耕海洋產業10年，此次競標、獲得台北港觀光遊憩商業區投資經營最優投資人資格，主要是亞果專業、努力、優質的品牌形象、以及具體、完整的提案，獲得評審委員青睞。

亞果遊艇說，在取得台北港投資權後，亞果遊艇據點橫跨北、中、南、高、澎，是全台最具規模的遊艇集團，也是全球唯一擁有五個碼頭的遊艇會。

「台北國際遊艇碼頭」位於新北市八里的台北港南碼頭對面，鄰近61號快速道路（西部濱海快速道路），可快速通往新北市及台北市區，聯外道路交通便利，亞果遊艇表示，預計規劃57席泊位的國際遊艇碼頭、船艇岸置場、海洋學院遊艇大街、遊艇俱樂部、遊艇旅館（會所／公寓式酒店）、藝術室內樂園等全新設施，提供遊艇休憩、海洋教育、親子遊樂、餐飲、住宿等一條龍服務給消費者，打造一個兼具海洋遊憩及商業觀光的國際級遊艇碼頭區。

亞果遊艇說，亞果擁有台北港觀光遊憩商業區為期20年的租賃期，預計開發期程約為4年，投資金額將超過10億元。

亞果遊艇指出，亞果集團自2014年成立以來，積極推動遊艇帆船休閒產業的發展，並廣闢水面停泊設施，提供給國內外船舶停放，從台南安平遊艇碼頭出發，目前已開發澎湖第一漁港遊艇碼頭（亞澎碼頭）、台南安平港遊艇碼頭、高雄愛河灣遊艇碼頭、台中遊艇港碼頭，如今取得台北國際遊艇碼頭的經營權，亞果遊艇全台完整布局，未來將創造一條真正自由的藍色公路。

未來，新北市八里水岸遊憩海域將打造結合遊艇休憩、海洋教育及親子遊樂機能三位一體的「台北國際遊艇碼頭」，建立北台灣遊艇觀光門戶形象，吸引國際遊客前來，讓世界看見台灣。