前往主要內容
工商時報LOGO

《電週邊》世豐電力董座胡惠森 力邀青年共創新願景

  • 時報資訊

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】永崴投控(3712)旗下世豐電力規畫的2座水力發電廠，在經過和花蓮卓溪鄉在地村民溝通後，工程陸續進行中，目前已完成總工程的3成左右。世豐電力規畫2座水力發電廠的發電量約37.1MW。

世豐電力董事長胡惠森表示，花蓮卓溪鄉是他看過最美的景點之一，甚至遠勝於歐洲許多度假景點。世豐電力在卓溪鄉經由六大關係部落行使部落諮商同意權投票，取得在地村民支持與信賴託付下，世豐電力承諾建設安全可靠的水力發電廠，也希望為地方部落帶來更美好的生活環境、協助地方小農創生、年輕人返鄉創業。

卓溪鄉在地青年提出了多項期待，包括如何規劃特色部落，吸引民眾參與原住民的織耕、打獵文化，尤其豐坪溪優美的河線、山景自然風光，適合規劃自行車道或半馬馬拉松，希望藉由專業的行銷包裝吸引各界認識美麗的卓溪鄉豐坪溪！

世豐電力表示，期望透過集團的資源，結合卓溪鄉公所、鄉民代表會和地方村民共同打造美麗的卓溪鄉，協助青年返鄉創業，將花蓮卓溪鄉美麗的風景、人文、水電資源都留在花蓮家鄉，並讓世界看見卓溪鄉！

據了解，世豐電力最早原規畫2座水力發電廠能在今年底完工，但為取得村民更多的支持，預計完工時程可能會延至2027年左右。一旦世豐電力有穩定的收入，就會朝公發進軍資本市場。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 開飲料店不如買00929 上班族存這張數每月爽領2萬9

  2. AI伺股器大爆發 誰是下一個緯創？上攻萬八就靠這7雄

  3. 勞保中斷退休金怎麼算？2規定看懂領多少錢

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。