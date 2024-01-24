台新金李鎮宇：今年最大灰犀牛是「他」 台灣須嚴肅思考

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美國前總統川普今天贏得關鍵的新罕布什爾州共和黨初選，使他愈來愈有機會在年底的總統大選再度與民主黨現任總統拜登一決高下。台新金控首席經濟學家李鎮宇表示，川普當選美國總統大選，恐怕會是今年最大的灰犀牛，代表可以預期且波及範圍很大的風險，台灣必須很嚴肅思考。

根據法新社報導，隨著計票工作持續進行，目前還不清楚川普的勝選幅度。美國佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）宣布退出共和黨初選後，前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）成了川普爭取黨內提名的唯一對手。

海利在投票後的演說中表示，距離這場競選「落幕還早得很」。她告訴支持者，民主黨希望能與川普較量。

儘管海利一再質疑77歲川普的心理健康狀況，並警告他若再次當選總統將引發「混亂」，但民調顯示，她在新罕州的支持度仍遠遠不及川普。

拜登的競選團隊表示，繼首站愛荷華州後，川普今天在新罕州再下一城，這意味他幾乎肯定將代表共和黨角逐2024年總統大選。

台新金控首席經濟學家李鎮宇表示，開年市場就不平靜，投資人留意今年各有一隻灰犀牛及黑天鵝，市場最大隻的灰犀牛就是川普，黑天鵝則是大陸。

他說，灰犀牛是指已經快要發生，市場卻視而不見，直到發生當天，才會驚覺灰犀牛已出現；黑天鵝則是發生機率雖小，不過一旦發生就帶來巨大衝擊，而今年最大隻的灰犀牛就是川普可能重返大位，3月5日美國超級星期二，若川普出線拿下初選，將再次與拜登競逐總統大位，「川普這隻灰犀牛已經奔過來，雖然市場還沒聽到聲音，但杯中水波已經在震」。

李鎮宇強調，川普順利於愛荷華州初選勝出，民調顯示川普有望重返白宮，台灣必須很嚴肅思考，如果川普當選美國總統要怎麼辦，「川普上台將顛覆國際局勢，是福是禍均須預做準備」。