葉門叛軍紅海之亂 美要中方協助但未見介入跡象

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英國「金融時報」今天引述美國官員說法指出，華府已提出要求，要中國呼籲伊朗約束與其結盟的葉門叛軍「青年運動」在紅海攻擊商船的行為，但幾乎沒有看到北京協助的跡象。

「金融時報」（Financial Times）指出，美方過去3個月來一再向中國官員提出向伊朗施壓遏制青年運動（Houthi）的議題。

報導指出，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）以及副手范納（Jon Finer）這個月在華府與中共中央對外聯絡部部長劉建超會談時討論過這個議題，國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國對口接觸時同樣提起過。

然而，報導指出，美國官員認為，北京當局除了上個星期發布措辭溫和的聲明外，幾乎沒有證據顯示他們對伊朗施展任何壓力來遏止青年運動這支葉門叛軍。

路透社報導，今天稍早，美軍對葉門執行攻擊行動，在青年運動行動之前早一步摧毀他們2枚靶心對準紅海的反艦飛彈。

美國和盟國持續砲轟葉門各個青年運動據點，藉以回應這支叛軍自去年11月中旬以來對行經紅海商船發動的至少33次攻擊行動。

這支葉門叛軍在紅海攻擊商船的行為已經打亂全球航運、升高全球通貨膨脹隱憂，也讓各界更加擔心，以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭恐破壞中東局勢穩定。

青年運動背後有伊朗撐腰，而伊朗近年來與中國享有較為深入的商業和外交關係。

金融時報報導，一名官員表示，美國會持續向北京提出伊朗和青年運動攻擊行為的議題，但並不抱持太大期望中國會改變態度。