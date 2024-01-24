「台灣最美飯店」花蓮理想大地連續第六年榮獲殊榮

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花蓮理想大地渡假飯店再度蟬聯「台灣最美飯店」冠軍，為連續六年榮獲此殊榮感到格外榮幸。 這一肯定也展現了理想大地一貫堅持的卓越品質和獨特風格，深受廣大旅客的喜愛與支持。

理想大地渡假飯店以「理想的渡假是停留，不是奔波，是散步，不是趕路」為核心理念，將旅客帶入一個悠閒、浪漫的環境中。 飯店獨創六大特色，其中包括以水為主題的「親水運河」園區，緊密融合西班牙建築大師高第的設計精神的「原創建築」，處處可見具收藏價值的藝術品的「藝術文物」園區，採用百年紫檀木打造的「原木傢俱」，台灣最大綠地森林飯店的「綠地森林」，以及以有機建材打造的建築景觀的「有機建材」。 這些特色使理想大地在競爭激烈的飯店市場中脫穎而出，成為台灣最美飯店的佼佼者。

理想大地不僅繼續保持卓越品質，更在去年（2023）成功開放第二期a2水岸園區，其中包括新式大型遊艇、接駁小火車以及全台最夢幻的水岸童話星巴克理想門市。 這些新設施使得理想大地成為全國最新的話題，也為下一屆「台灣最美飯店」的競爭奠定了基礎。

在第六屆「台灣最美飯店暨年度風雲飯店」頒獎典禮上，理想大地副董事長梁愛迪表示，能夠連續六年蟬聯台灣最美飯店，實在不易，並感謝易遊網每年一度舉辦此盛事，廣為宣傳台灣，促進旅遊業的繁榮。

為感謝旅客長年的支持，理想大地宣布推出全新的星座旅行體驗：「暮星住宿專案」。 此專案提供了一個獨特的住宿體驗，包括西班牙主題房型住宿、迎賓小品、自助早餐、晚餐選擇、主題遊程等，並特別贈送a2水岸夢幻屋星巴克來回接駁，讓旅客在舒適奢華中享受獨特的星座之旅。 理想大地還推出會員優惠，累計買四夜送一夜，讓會員在未來的旅程中享受更多福利。(https://pse.is/5hxzaz)