迎戰雷蛇、羅技！ Bestmade 人學院劉德成：我們要成為人體工學椅界的無印良品

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「全世界沒有兩個人的脊椎身形是一模一樣的」人體工學椅品牌「Bestmade 人學院」創辦人劉德成，回憶 10 年多前還在當某家公司技術長時，自己和身邊友人因長時間久坐，飽受肩頸、腰痠困擾，幾乎每個禮拜都要花大量的時間、金錢去按摩，但仍未解決這些問題。為了能改善朋友們健康，劉德成毅然辭去高薪、穩定的職位，2013 年投入人體工學椅開發，致力讓「坐的健康」融入們日常生活。

然而隨著近幾年各大遊戲周邊公司如雷蛇（Razer）、羅技（LOGI）相繼推出電競椅等商品，Bestmade 人學院卻在逆境中突圍，近期最新款「ToSpace 升空椅」更在群眾募資突破 600萬新台幣，預計群眾募資結束時能突破千萬，並且在 2025前進軍日本市場，目標成為「人體工學椅的無印良品」。劉德成分享之所以能拿下這樣的成績，是因為從創業至今，持續專注「2 項關鍵服務」。

Bestmade 人學院用雙腳一步步打天下，贏得消費者、廠商忠誠度

對一個毫無經驗創業經驗的創業家來說，是在網路上蒐集需求、還是詢問身邊友人尋找創業題目？「那時候每個禮拜一、三、五寫文章來邀請客戶，禮拜二、四、六則是開車去工廠載貨給客戶，有時遇到沒電梯，一樣扛到頂樓加蓋」劉德成指出Bestmade 人學院草創初期，採「校長兼撞鐘」模式，用雙腳走遍天下探訪需求，同時和台灣人體工學椅廠商建立合作關係。不過令劉德成不解的是，跟國外經營二、三十年的品牌相比，台灣人體工學用品並不輸給「國外血統」，為何商品還是走不出國際？

或許是受限台灣早期代工思維影響，台灣多數的製造商、供應商較缺乏經營品牌的能力，少數有做品牌的，持續個幾年沒看到成效便選擇放棄。劉德成反思後決定用最有效、最純粹的「一對一諮詢」及「客製化設計」2 項關鍵服務，結合物理治療師、脊椎健康管理師的衛教知識文章，累積十年銷售上萬組客戶經驗，一步步分析亞州、歐美客群的身高、身型、肩寬等細節，腰部、頸肩常見部位痠痛問題，反覆和製造商、供應商、實體店面的銷售夥伴改良商品，也確實在高端品牌、低價市場競爭打出品牌知名度，獨立出自己的市場定位。

經過十年淬鍊，現今 Bestmade 人學院已經在北北基桃區，站穩服務第一，今年第二、第三季還有望跟日本知名連鎖書店合作，把 Bestmade 人學院最新款人體工學椅「ToSpace 升空椅」外銷到日本。

ToSpace 升空椅目前有黑、白兩款，可依據消費者身型做更精細的微調。圖／Bestmade 人學院提供

為何選擇出海日本？劉德成點出日本文化、市場認同度與台灣接近成最大優勢

就在諸多科技、遊戲周邊公司大廠投入台灣人體工學椅市場，看似強勁的競爭背後，劉德成分析其實台灣市場還有相當大的發展空間。「過往大概只有工程師、設計師會比較關注人體工學椅，現在擴大到全體電腦工作者」Bestmade 人學院曾服務的重度電腦使用者，包含影音剪輯、會計、律師、醫師、廣告企劃這類久坐的族群，已經有採用人體工學椅的趨勢，「根據去年供應商的出貨量估算， 消費者端一年約有 50 萬張人體工學椅出貨量，預估接下來 3 到 5 年，消費者端市場還會成長 3 到 4 倍」。

ToSpace 升空椅提供 30 天試坐計畫，並提供3年保固、10 年保修。圖／Bestmade 人學院提供

Bestmade 人學院立足台灣市場的同時，早在 2018年赴日本最大群眾募資平台 Makuake，共募集 400 多萬日幣、1000 組客戶的成績，其中七成客戶來自東京。「我們整個設計都沒有改」劉德成認為台灣的極簡主義設計其實非常融合日本的文化屬性，但當時日本對外資企業有諸多限制，隨著近期日本公司對外資企業，在當地設立公司門檻降低、可委託當地代辦，也讓劉德成重拾拓展日本市場信心。

與現行他廠的電競椅、電腦椅最大不同點，Bestmade 人學院提供消費者「30天試坐計畫」，可直接將椅子帶回家坐！「人的大腦對身體肌肉有 21 天的適應期」搭配 3年保固持續追蹤市場、消費者的需求，劉德成期待 Bestmade 人學院跟客戶不只是買賣關係，而是打擊文明病的最佳夥伴。