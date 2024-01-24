《產業分析》智慧機挾AI博聲量 真成萬靈丹？

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【時報記者王逸芯台北報導】毫無疑問2024年智慧型手機將決戰AI(人工智慧)，調研機構Canalys預測，到2027年AI手機市場份額將達到45%。在智慧機手機沉寂多年後，智慧型手機產業在尋找新增長機會的過程中，導入生成式AI已成為優先戰略，以今年來說，AI功能主要還是會以各大品牌旗艦機為主，長期則會慢慢下上到中高階、中階產品。

根據市場調研機構Canalys預測，到2027年AI手機市場份額將達到45%，在智慧型手機持續朝向AI靠攏下，生成式人工智慧(GenAI)也將快速發展。目前已經有不少手機廠商發佈AI相關的大模型和作業系統，並在新產品上應用，以推動AI戰略的發展。

近期三星發表Galaxy S24系列，三星就與Google Cloud宣佈啟動多年期的全新合作關係，提供全球三星智慧型手機用戶Google Cloud生成式AI技術，隨著三星AI旗艦Galaxy S24的問市，三星成為第一個透過雲端將Vertex AI上的Gemini Pro與Imagen 2部署至智慧型手機裝置的Google Cloud合作夥伴。

Canalys認為，智慧型手機產業尋找新增長機會的過程中，各個廠商將導入生成式AI作為優先戰略，致力於個性化和以體驗為導向的創新發展。

只是，三星對Google AI的系統依賴恐是一把雙刃劍，原因就在於這種合作關係能夠在短期內見效，但隨著其他Android廠商獲得類似的存取權限後，漸漸的產品亮點也將變得大眾化，軟體差異化的優勢恐越來越小，故不論是三星或是其他智慧機業者勢必也將在AI智慧機市場中，持續發展自身的優勢，找出亮點。

三星預估，今年台灣整體市場AI手機的市場占比可達25%，主因三星在高階Android市佔約60%，其中S系列更創造80%以上貢獻，在S24系列挹注加上AI即將下放其他機型，若再有其他友商共同投入，預估將可達2024年高階機種占比一半以上。

除三星外，日前vivo也發表首款主打AI的旗艦機vivo X100旗艦系列，搭載聯發科(2454)天璣9300及vivo V3專業影像晶片，同樣主打AI功能，該款手機在大陸首發創下為前一代(vivo X90)的7.4倍，在台灣銷售初期熱門色同樣面臨缺貨問題。