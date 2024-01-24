人行加大宏觀調控力度 鞏固經濟向好態勢

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中國人民銀行行長潘功勝表示，人行、外管局將以專業務實的精神，貫徹落實好中央決策部署，堅持金融服務實體經濟的根本宗旨，加大宏觀調控力度，強化逆週期和跨週期調節，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟高質量發展。

香港信報報導，潘功勝24日下午在國新辦記者會上表示，2024年將重點抓好五項工作，一是堅持穩健的貨幣政策，落實好靈活適度、精準有效的要求，繼續為實體經濟穩定增長營造良好的貨幣金融環境。將綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，使社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配，同時要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

二是加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持力度，做好金融五篇大文章。經中央批准，人行將設立信貸市場司，重點做好五篇大文章相關工作。

三是穩妥有效防範化解重點領域金融風險。按照市場化、法治化原則，配合地方政府和有關部門穩妥有效化解重點領域和重點機構的風險。健全完善金融安全網，繼續推動金融穩定立法。

四是持續深化金融改革開放，進一步推進徵信市場和支付市場發展，深化金融領域制度型開放，拓展境內外金融市場互聯互通。穩慎扎實推進人民幣國際化，繼續支持香港和上海提升國際金融中心地位。

五是積極參與國際金融治理，深化國際金融合作。踐行多邊主義，加強對話溝通，牽頭做好中美以及中歐金融工作組工作。