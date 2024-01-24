ECCO新春「龍足鞋」霸氣搶市 龍鱗點綴吸睛、機能進化大玩裸足感

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講究質感外型與舒適機能的丹麥鞋履品牌ECCO，順應農曆新年到來，特別推出大中華區龍年限定款「龍足鞋」，鞋身獨特龍鱗設計配上大勢柔和Pastel色系，讓走春穿搭更加亮眼，同時以迅捷特色帶來龍騰虎躍的吉祥寓意；此外，品牌也邀請藝術家「Yulong Lli」合作設計龍年插畫，以「龍足先登．步步生機」為靈感獻上祝福，同步邀請倪妮、黃景瑜穿上「龍足鞋」展現活力姿態喜迎金龍年。

ECCO「龍足鞋」以輕盈好穿打響名號的「BIOM 2.1 X COUNTRY 健步 2.1 越野」作原型，號稱不僅能幫助跑步和步行，還非常適合短程的山徑野跑和其他越野活動，並搭載獨家BIOM NATURAL MOTION自然律動科技，結合生物力學與足部動態數據，幫助雙腳以更自然的方式運動。

龍足鞋最大亮點還包括以ECCO FLUIDFORM一體成型注塑科技所打造的結構，輕盈又幫助減少能量損耗；獨創PHORENE中底較一般PU更加輕彈緩震、高透氣OrthoLite UltraLite記憶鞋墊提升舒適度。全系列採EPR＋升級版橡膠製作外底，能增加40％抓地力，賦予多向牽引力和穩定性，鞋身則嚴選品牌金質獎鞣革廠的全粒面牛皮，細緻柔韌且耐穿，輕鬆應對各式場合需求。

外型設計上，以簡約幾何圖形勾勒龍鱗的精髓，男女款色系分別推3種不同選擇，一改新年大紅配色的刻板印象，除了基本色系白色，女款再推清新的抹茶綠、裸粉，男款則有橡果綠及深藍色，整體鞋身以One Tone配色方式呈現，鞋底、鞋面及鞋帶都採相同色系設計。全台8家指定店櫃及momo購物網限量販售，包含南東門市、復南門市、信義門市、SOGO忠孝館、SOGO復興館、新光三越A8、新光三越南西本館、台中新光三越中港店。

慶賀新年，ECCO推多重優惠包括即起至2月14日，直營門市享LINE Pay回饋8％LINE POINTS；另即起於直營門市及百貨專櫃買任一鞋／包就送價值688元的「ECCO 龍足先登紅包組」、單筆結帳滿8888元送價值2688元的「ECCO 龍足先登大禮盒」。2月3日至2月14日品牌銀卡會員買正價鞋或包，單筆結帳滿萬享9折。