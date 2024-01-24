高唱「貼進你的心」 柯有倫代言紅螞蟻磁磚秀愛家暖男

創作歌手與演員起家的柯有倫，在演藝圈中人緣極佳，近年結婚成家有女兒萬事足，愛家好男人的形象獲邀代言知名磁磚品牌廣告，特別配唱「貼進你的心」在廣告中感性告白：「身為一家之主，我只想給家人一個可以依靠、幸福的家！」

國內知名的紅螞蟻磁磚新年度特別邀請柯有倫擔任品牌大使，詮釋「台灣製造、品質安全有保障，帶給家人信賴及滿滿溫暖」等概念，柯有倫分享自已裝修家居的經驗，總會先詢問專業泥作師傅口碑並指名台灣在地生產品牌。這次在廣告中，柯有倫唱出新穎溫馨的口號「貼進你的心」是巧妙的雙關語，既是紅螞蟻對自身產品的自信，也有著溫暖關照所有人的深意。

鶯歌製陶引領半世紀 紅螞蟻磁磚與世界同步

紅螞蟻磁磚源自於陶瓷之鄉──鶯歌傳統工藝，是超過五十年的陶瓷窯業標竿品牌，採用與世界同步的義大利3D數位噴墨技術，全自動電腦數位操控模式與磁磚工藝完美結合。本著「品質看得見，過程是關鍵，用心做好每一片磁磚」的企業理念，多年來在地經營在地服務，為消費者營造空間的美感，打造出高雅時尚的建築美學。

消費者可能會好奇紅螞蟻磁磚命名的由來：「小小螞蟻雖不起眼，但牠們團隊分工的精神、嚴密的組織、遵循階級和向心力等特點都體現出團結精神，更是低調卻又強勢的能量！」這正是紅螞蟻磁磚所追求品質卓越的精神與永續百年品牌的目標。

在地台灣品牌安全守護 磁磚平整承載強度都是選購重點

鶯歌原創的紅螞蟻磁磚擁有ISO9001國際認證標章、CNS正字標記、MIT微笑標章及環保標章，與進口品牌不同的是，在全台各地擁有12個專業經銷商，為客戶規劃設計、量身打造，深獲各大建設公司及消費者的喜愛，公共空間方面更是知名建案、米其林等級餐廳指名採用，並以精湛工藝打進日本韓國等市場，優異品質在裝修與建築業界累積好口碑，也是廣大消費者值得信賴的最佳選擇。

市場上磁磚品牌眾多，消費者選購時也可多了解產品是否已取得各項認證，紅螞蟻磁磚的CNS正字標記，表示磁磚品質上通過了國家標準檢驗局的各項檢測安全有保障，購買時更有幾項辨別磁磚品質的秘訣，例如：磁磚的翹曲程度一定要夠平整，不彎曲不翹角才不會影響施工；磁磚的抗彎強度，也要強度載重夠高才能夠承受重物的壓力如家中的大型傢俱等等；另外還有吸水率測試，吸水率越低的磁磚其耐久性也較佳；另外最重要的是防滑性，選擇鋪貼磁磚於浴室或是公共空間時，一定要選擇防滑性強的磁磚，止滑係數一定要在0.55以上才夠安全，紅螞蟻磁磚的產品，非常注重居家及公共安全，就是為了要讓消費者在選用磁磚時能有多一層安全的保障。

紅螞蟻磁磚也取得經濟部工業局的 MIT微笑標章，即指Made in Taiwan原產地認證，放眼國內磁磚市場，有來自東南亞、中國大陸還有歐洲等地區，部分外來進口磁磚來到台灣銷售時並沒有經過嚴格的檢驗，導致進口產品的品質參差不齊，而一般正規工廠生產的磁磚產品，在磁磚的坯底上都有清楚的標示商標及產地標記，如果沒有清楚顯示商標跟產地的產品，很有可能是來路不明的非法劣質走私品，建議消費者一定要指名施工單位採用有保障的品牌。

台灣一般正規工廠生產製造的磁磚品質是非常好的，例如工廠大多都採用義大利最先進的技術與機械設備、高規格的數位噴墨機、5000噸成型機、自動化窯爐系統等等，另外對於品質上從原物料的監控到燒成後的成品檢驗，都經過層層把關。在地品牌也能貼近關照消費者端的售後服務，紅螞蟻在全台灣12個經銷據點，就是為了能夠有更縝密周到的服務。

迎接新的一年，開始計畫為家增添更多美好，打造更安全溫馨的空間，現在就到紅螞蟻磁磚尋找更多精彩好點子: https://youtu.be/f6ar3yXm5nU?si=ZDwNpwjCHVaYsxMj