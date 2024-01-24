陳雅頎｜持續攻堅萬八 留意業績成長股

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美國龍頭科技股漲不停，AI指標股輝達再創歷史新高，標普 500 指數也再創新高，道瓊一舉突破38,000點登上歷史高，近期除了聚焦科技業財報，還有一系列經濟數據陸續公布，包含美國個人消費支出物價指數(PCE)、第四季國內生產毛額(GDP)，以及標普全球採購經理人指數(PMI)等，受惠國際股市激勵，台股在資金回流電子股下，上演V型大反彈，依過往的經驗，過去20年封關前後為全年上漲機率最高的時期，有望在過年前後延續這一波大行情。

一月底前資金聚焦主流半導體電子股，因為今年趨勢最大亮點，在於消費性電子行業庫存改善，帶動電子產業復甦，在美股財報開獎前布局潛力族群，尤其參考上周在台股拉回季線時，相對逆勢抗跌的個股，如台積電(2330)法說會上揭露首季營運表現亮眼，受惠AI相關客戶新品發表，以及今年消費性產品回溫，美國半導體產業協會（SIA）早在1/9就發布消息指出，去年11月全球半導體銷售年增5.3%，是2022 年 8 月以來首次年成長，相關強勁數據支持SIA預估半導體市場2024年雙位數成長!

相關概念股如外資提前卡位、內資積極布局的中砂(1560)，一月表現也相對抗跌，其三大業務包括再生晶圓、鑽石碟與傳統砂輪，其中再生晶圓與鑽石碟合計占該公司業績比重約在八成左右，主要應用在半導體產業的晶圓製造領域。目前再生晶圓業務的產能持續滿載，鑽石碟業務也受惠於大客戶3奈米製程需求持續增長，市占率已達7成，並已順利卡位2奈米，預期未來幾年將跟著大客戶先進製程推進而成長，可以持續留意。

觀察台股自2022年底反彈超過一年，部分個股動輒翻倍以上漲幅，投資朋友若因位階高不敢追可能錯過很多機會，也提醒避免去找下殺的股票搶反彈，因為在資金持續湧入創高股的過程中，弱勢股股價可能更加弱勢，例如塑化行業股價已跌破10月低點，因市場需求疲弱、大陸經濟復甦不明顯，加上第一季有農曆年節干擾，獲利普遍來到歷史低點，近期又因ECFA關稅減讓取消，實際影響公司獲利，造成股價繼續破底。

本周台股從季線附近強勢反彈，中長期來看台股多頭格局不變，有望挑戰年初波段高點，自去年12月以來，以內資盤為主，美股財報季將進入科技股重頭戲，資金在主流電子、題材個股聚集，短線反彈多方上攻，時序接近農曆封關，強勢股可能遇高檔賣壓，看好指數在年初整理後，後續由財報營收亮眼股帶頭表現。