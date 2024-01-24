桃園卓越扶輪社舉辦愛心捐血活動廣獲肯定

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桃園卓越扶輪社首創複合式4 in 1捐血活動讓健康一次到位

2024年初伊始，桃園卓越扶輪社在桃園市政府衛生局及台灣血液基金會新竹捐血中心指導下，主辦第二屆「卓越心、奉獻月，關懷弱勢，圓夢青少年」大型捐血活動，此活動為首創複合式4 in 1的捐血活動，包括「愛心捐血」、「防癌乳攝」、「反毒宣導」、「自殺防治」四合一，讓健康一次到位。

鑑於每年農曆新年假期間往往都有非常嚴重的血荒現象（今年是O型與A型最缺乏），因此活動於1月21日（農曆年前三週）上午9:00到下午5:00在桃園市同德六街捐血亭(桃園市總圖旁)舉辦，希望可以擴大民眾參與捐血。當日活動由桃園市政府衛生局與新竹捐血中心和桃園卓越扶輪社以及中美醫院，聯手提倡宣導捐血正確認知與觀念，期讓更多民眾了解捐血是百利而無害的健康循環。

桃園卓越扶輪社招牌服務「 卓越心、奉獻月，關懷弱勢，圓夢青少年」

桃園卓越扶輪社創社社長詹承勳表示：「 卓越心、奉獻月，關懷弱勢，圓夢青少年」不僅是該社的招牌服務，更結合扶輪五大服務，並成為全體社友們的共識和力行指標！新竹捐血中心科長周浩偉說：「每年農曆年前血庫都會在安全警戒線之下，尤其截至21日止，O型血與A型血庫存只剩下兩天，非常感謝所有支持公益捐血的民眾，也希望大家可以協助推廣捐血公益」!

桃園張老師基金會主任委員暨國立台北科技大學EMBA111桃資財班級代表高國安表示：「很高興能協辦此次的服務計畫，北科EMBA111桃資財的USR計畫是以自殺防治為主題，融合張老師基金會及各項社區服務達成有效宣導，此次的複合式捐血活動非常創新且極有意義」。國立台北科技大學EMBA樂久社創社社長 黃柏園說：「樂久社創社理念是以親子活動為主題，能協辦桃園卓越社的複合式捐血活動是一個非常棒的社會服務體驗，雖然天氣不理想，但是看見大家在風雨中努力服務大眾，也是一個正面教材可以讓孩子們感受到社會溫暖」。

活動當天早上適逢寒流來襲，上午還下著小雨，冷冽的寒風更是凍人，但桃園卓越扶輪社的社友們以及「台灣奈米淨化科技有限公司」及「光・設計」的志工們，仍積極迅速的完成現場各個區域的擺設以及人員的安排，大家互相打氣協助令人動容，更令人感動的是現場排隊的熱情捐血民眾雖然冷到瑟瑟發抖，但還是提前到場抽取號碼牌等候捐血，可能是大家的愛心感動了天神，下午雨不但停了、風也不再那麼冷洌，也促使捐血人潮越來越多現場熱血沸騰!八德同德扶輪社前社長 IPP Amazon亦準備了溫暖美味的茶葉蛋分享給現場服務人員及等候的民眾享用。

桃園卓越扶輪社社長林昌立表示：「這場盛大的捐血活動並非一己之力能圓滿完成，而是要倚杖各領域菁英利用自我專長付出實際行動與服務，這也是職業服務非常重要的一環」!桃園卓越社創社總監吳淑華說：「職業服務一直是扶輪重要的服務之一，將扶輪精神帶入企業文化不但能增進社友間的凝聚力，更可將自身專業服務人群，很欣慰桃園卓越社在創社不到兩年時間裡，就可承擔如此盛大的捐血服務」。

參與協辦的紫晴企業有限公司總經理黃昱庭說：「公司連續二年參與卓越社的社區服務活動，特別提供多樣性蔬菜800份為捐血活動贈品，希望能在農曆年前為血庫增添更多的愛心熱血，秉持取之於社會，用之於社會的公司經營理念服務社會」。

桃園卓越社新任社長當選人張凱博表示：「感謝桃園市政府衛生局在現場進行反毒宣導為活動增色不少，此外也感謝中美醫院特派乳房攝影車參與，為婦女身體健康把關，展現了社會各界的合作與共同努力。由於我們的社友多為年輕人，希望透過大家的青春熱血為社會盡一份心力，共同為最關鍵的血庫存量提供堅實保障」!