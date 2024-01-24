工研院發表2035技術策略藍圖 永續成果報告書揭露6大面向

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工研院24日發表2035技術策略藍圖以及首本永續報告書，內重闡明工研院開發自主科技、助產業提升競爭力等成果，包括打造碳化矽半導體關鍵材料、國內首創人工韌帶等，另外為了落實組織永續，永續報告書揭露工研院在科技研發、產業推動、社會公益、人才培育、友善職場、淨零永續等6大面向成果。

工研院從事市場導向的研發，擘畫2035技術策略與藍圖，以科技創新引領台灣及產業邁向永續榮景，同時為強化經營體質因應外在挑戰，台灣經濟成長過程中，工研院在不同的年代都扮演產業所需的關鍵角色，工研院院長劉文雄認為永續將會是未來台灣政府、產業、社會、全民共同追求最重要的目標。

科技研發是工研院的核心價值，2035技術策略與藍圖聚焦智慧生活、健康樂活、永續環境、韌性社會、智慧化致能技術等領域，目前已有多項研發成果。在智慧生活領域，開發車載擴增實境互動智慧窗，成功導入南台灣第1艘亞灣智慧渡輪。在健康樂活領域，研發軟硬組織整合之編紡人工韌帶技術，可望將20元鞋帶升級為市價8萬元的人工韌帶。

在永續環境領域，開發協助軟板產業回收揮發性有機化合物，實踐綠色產品生產理念。在韌性社會領域，打造碳化矽半導體關鍵材料產業自主化，持續深化半導體產業競爭力。在智慧化致能技術領域，整合國產與國際大廠5G基站，自主開發智慧節能網路。

工研院於2022年成立組織永續發展辦公室，參考聯合國永續發展目標（SDGs），提出永續發展策略藍圖，從6大面向出發，將SDGs融入組織文化與研發工作中，並發表2022年永續報告書，之後將定期檢視組織永續發展的目標及成就，邁向組織永續。