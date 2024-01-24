花蓮推廣種電兼種菜 綠能結合農業拚雙贏

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不少農民將農地租給光電業「種電」，發生不少爭議。但有能源意者投資，在花蓮縣吉安鄉租用1公頃土地，建置溫室栽種作物，並蓋上光電板，讓農業結合綠能，每年可發電約90萬度，今天舉辦發表會，吸引農會以及農民前往觀摩，縣長徐榛蔚表達支持，盼中央政策性推動。

花蓮縣內第一座「溫室及植物環控栽培設施附屬綠能設施」位於吉安鄉光華村，由齊威能源轉投資的賓威能源租下1公頃農地，投入5000多萬元建置溫室，扣除辦公廳舍、處理場、冷凍冷藏等空間，種植面積約7分地，現規畫5個種植區域，委託花蓮縣綠能農業生產合作社負責種植，依日照不同，種植適合光照的作物，有木瓜、水果玉米及萵苣、蘿蔓、百香果、秀香辣椒、小番茄等20多種作物。

齊威能源副總經理洪國提到，因應花蓮颱風、地震等特性，溫室以預鑄式方型基樁作點狀式建構，並符合建構綠能設施結構需求，強度遠高於一般的傳統溫室和地面營農型建構方式。另外，設施以智慧自動噴灌系統為特色，可透過手機遠端控制灌溉，讓作物有更好的生長環境。

洪國在進一步指出，考量日照，不能將溫室頂部鋪滿光電板，與地面型光電場相比，發電量僅約6成，但光電板架在溫室頂部較高，發電效率略優於地面型，以吉安場1公頃面積估算，一年發電量約90萬度，不僅提供綠電，期望造福農民，吸引青年留鄉參與有機農業發展，解決小農經濟困境的策略，也著重於農業永續發展。

吉安場溫室區域委由花蓮綠能農業合作社栽種，理事長林勝宏說，去年9月開始耕作，一直在觀察作物生長情形，發現收成不錯，「種什麼長什麼」，近日寒流來襲，作物在溫室環境受到低溫影響也減少，未來也會請求改良場提供技術協助。

縣長徐榛蔚、行政院東辦副執行長郭應義、壽豐鄉長曾淑懿、吉安鄉農會總幹事張德奇，以及多位農友到場參觀，認為是適合在花蓮推廣的合作模式；徐榛蔚也說，這是融合現代科技、綠能與農業的最佳範例，為花蓮的農業帶給嶄新的展望，縣府支持這種模式，盼能獲中央政策性推動。