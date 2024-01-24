御盟國際驛館祭出短租享長租優惠 月租金降3萬元

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近日獲得2023年APR國際室內設計獎的御盟國際驛館，為了號召更多人選擇到訪高雄旅居，體驗悠然生活步調與陽光，祭出「冬日暖陽･港都恣意慢活行」回饋專案，簽約1個月以上的住客，即可享有長租的優惠價，二房一戶租金每月61,500元起，比原價92,300元，省3萬多元，前往御盟集團旗下「SSAW春生夏 秋藏冬」、「Ukai-tei Kaohsiung」兩大餐飲品牌用餐，享最高8折優惠。

御盟集團24日表示，御盟國際驛館去年榮獲無數國際獎項，近日再傳捷報，2023年APR國際室內設計獎（International Interior Design Awards, APR IID Awards）得獎名單出爐，御盟國際驛館獲公寓住宅空間金獎，「S･S･A･W春生夏 秋藏冬」四間餐廳，也都獲得餐廳室內空間金獎。

御盟集團說，御盟國際驛館期待新年的開始，號召更多人選擇到訪高雄旅居，體驗悠然生活步調與陽光，搭配輕軌享受晨昏迷人的國際港灣景緻，即日起至2月29日，祭出「冬日暖陽･港都恣意慢活行」回饋專案，簽約1個月以上的住客，即可享有長租的優惠價，二房一戶租金每月61,500元起，比原價92,300元，省3萬多元，前往御盟集團旗下「SSAW春生夏 秋藏冬」、「Ukai-tei Kaohsiung」兩大餐飲品牌用餐，享最高8折優惠。

御盟集團表示，御盟國際驛館服務團隊來自「晶英國際行館」，從維安、房務、櫃檯禮賓到餐飲等，住客入住，即能享受五星飯店的服務。農曆年節前後更是返鄉或旅遊的旺季，2房～4房的格局（坪數56坪～77坪）空間，可以滿足多樣的族群需求，不論家庭、好友或公司團體，御盟國際驛館多元房型，都可以找到最適合的選擇。