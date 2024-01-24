苗栗最大房仲品牌 去年銷售額破百億

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專營竹苗地區、苗栗最大房仲品牌飛鷹地產2023年成功締造亮眼佳績，銷售額突破百億新台幣，成長達2成，24日舉辦旺年晚會，席設90桌，董事長王銘國犒賞30間加盟店近450位員工，表揚55位優秀百萬經紀人，包含2位仟萬經紀人、10位伍佰萬經紀人，以及其他單月百萬經紀人43位。

飛鷹地產董事長王銘國表示，在房市轉空的環境下，2023年買賣移轉棟數全台預估超過30萬棟，苗栗縣的買賣移轉棟數相較2022年度可望成長3％，再次凸顯了竹苗地區此二線城市的活力與交易能量。

以主計處2023年11月公佈的薪資待遇最高縣市統計，前三名依序為新竹市、台北市和新竹縣，而苗栗縣位居第五，高於其他縣市，顯示苗栗縣具經濟競爭實力。

王銘國表示，飛鷹地產不僅在竹苗地區穩居最大團隊地位，隨著科技園區陸續啟用的發展趨勢下，公司深耕科技產業廊道，從科技軸線向外擴張，積極服務科技人才，為地區經濟注入新動力。

為了回應政府的居住正義政策，飛鷹地產不僅提供買賣房地產服務外，自2024年起跨足租賃管理，致力提供最優質的服務，期許成為竹苗房地租賃市場的第一品牌，打造全方位的房地產服務方案。此舉將進一步拓展飛鷹地產的業務版圖，為客戶提供更全面的房地產體驗。