大陸持續端出政策牛肉 法人：有利股市反彈

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大陸國務院常務會議之前釋出消息將要加大中長線資金入市力度以達到穩市場與穩信心的目標。果真近期官方釋出許多政策性利多及補貼之後，且從2月5日再降準2碼釋出人民幣1兆元（合新台幣4.4兆元活水）。法人認為，大陸當局推出這一連串救市措施後將有利股市反彈。

陸股原本是法人2024年相對不看好的標的，幾乎沒有一家受訪的法人看好陸股今年的走勢，不過因為陸股本益比低，股價夠便宜，在受訪8家法人中仍有4家看好陸股未來長期投資潛力。然而在大陸官方近期頻頻對陸股釋出利多之後，中信、富蘭克林華美、台新等多家投信均認為降準對陸股走勢有明顯的激勵效果，有機會提前翻轉陸股，讓陸股提前走出盤跌格局。

中信中國50ETF經理人陳雯卿表示，大陸央行宣布將於2月5日降準2碼，預計可增加近人民幣1兆元的流動性，有利股市反彈。依據過往被視為國家隊的中央匯金公司出手的歷史來看，國家隊進場後短期能恢復市場信心，有效止住市場崩跌。如今股市已經被超賣，市場態度較為悲觀，此舉有望提振市場信心，但實際情況仍需視實際政策出台內容，以及長期的基本面復甦而定。

富蘭克林華美中國A股基金經理人蘇士勛認為，陸股經過12月的一波反彈後，元月第二周又進入修正整理之後，以去年11月份經濟數據不瘟不火，陸股的亮點是有限，不過在大陸官方端出不少牛肉後有機會吸引投資人進場，在新年來臨進入旺季後，外資回流，確實有機會拉抬買氣。

近二年陸股相對全球股市走勢疲弱，為提振股市，近期大陸官方頻頻推出救市利多，包括大陸決策官員考慮砸約人民幣2兆元（2,780 億美元）救市以及國務院再度宣示要穩市場、穩信心，而且從2月5日啟動降準2碼等政策大作多。這些政策利多若未來再搭配春季行情，台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真認為，A股今年表現值得期待！

葉宇真表示，從2010年以來A股存在7次明顯的春季行情，行情平均持續53天左右，最早開啟於12月初，最晚開啟於2月初，春季行情存在的核心因素，一為基本面的邊際改善，二為流動性或是政策的寬鬆，除此之外，估值和情緒偏低也有利於開啟春季行情，今年第一季大陸基本面、流動性和估值情緒均符合春季行情存在的條件，配合政策積極作多是有機會翻轉A股頹勢。