MSCI：生成式AI盛行 企業應更重視ESG治理

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正當全球企業大力發展生成式人工智慧（AI）技術，全球領先的投資決策支持工具和服務提供者MSCI提醒，由於人們對個人資料安全和公司治理問題的日益關注，企業管理AI技術的能力是重要的ESG評量指標，包括個人隱私與資料安全的保護措施，以及人力資本管理等，都是需要關注的層面。

MSCI在2024年《永續與氣候趨勢展望》報告中特別提醒，AI的發展將是企業與投資人不可忽視的重大趨勢。MSCI 分析指出，參與AI基礎模型和應用開發的科技公司需要採用更有效的防護措施，至於開發人工智慧應用程式的公司，則應檢視消費者隱私條款應用範圍，以確保使用安全。

ChatGPT在2023年引爆了人工智慧的熱潮，激發了社會各界對AI技術的關注。MSCI ESG與氣候研究部大中華區主管郭思平指出，技術本身是中立的，風險和機遇是來源於人們如何應用這些技術，這就是需要特別關注AI治理這個議題的原因。若是企業的管理能力薄弱，將暴露在相關的風險當中；若是企業具備較強風險管理能力，即有望更好的抓住AI時代所帶來的商業機會。

隨著生成式AI逐步走進了日常生活，郭思平指出，很多消費者可能還沒有意識到大多數的生成式AI應用都在預設使用我們的對話、或者行為資料，以進行模型的訓練，乃至於AI換臉等應用，可能會收集使用者的面部特徵等生物識別資料，卻不明確告知用戶，這些個人資料的不規範使用可能給企業的營運帶來巨大的合規風險和聲譽風險。

根據MSCI ESG研究部全球分析師團隊針對30家從事AI基礎模型培訓、訓練的公司進行分析，只有20％的公司明確表示使用者的隱私資料不會用於業務以外的其他目的。此外，在53家利用從事AI技術應用開發的公司，如：製藥公司、醫療公司、金融機構，半數以上的企業沒有配備最完備的隱私條款；只有23％的公司將隱私保護的原則整合到產品開發。

AI的應用還會影響到企業的人力資本管理。郭思平指出，勞動力的緊缺、人才的稀缺、以及擁有良好的勞動力和人才管理的能力，對於8成的行業都是影響長期財務表現的重要風險因素之一。尤其是軟體、硬體、科技產業，既需要大量研發投入，也需要人力資本長期創新投入，卻缺乏對於勞動力轉型的準備。

因此，在2023年時有些網路公司一方面在大量裁員，一方面在關鍵技術及創新職位竟面臨著招不到人的窘境。郭思平指出，在AI大背景下應該關注企業是不是能夠及時調整勞動力政策，好好利用AI幫助企業持續提升創新的能力。