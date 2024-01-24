凱基證券造市有成 獲櫃買中心頒六項大獎

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櫃檯買賣中心112年上櫃權證、上櫃股票造市者、櫃買市場股票ETF競賽獎勵活動揭曉，凱基證券一舉奪下「權值造極獎」、「權速流動獎」、「聲名大造獎」、「登峰造極獎」、「造市有成獎」及「E門豪傑獎」等六項大獎，凱基證券推動造市及業務表現優異，持續幫助投資人有效運用各項投資工具，創造多元獲利的契機，深獲客戶讚許與肯定。

全球市場去年受到美國激進升息影響，行情波動加劇，但凱基證券發行權證的腳步不曾停歇，112年發行超過12,000檔權證，藉由提供不同履約價與不同行使比例的權證條件，讓想放大槓桿效果的積極型投資人或資金有限的小資族等，都能透過權證滿足理財需求。凱基證券發行的權證，提升流通在外權證之交易活絡性，受到投資人的青睞而有較高的週轉率，此優質表現獲頒上櫃權證「權值造極獎」、「權速流動獎」，將透過優化造市系統及穩定品質，讓投資人在權證的運用上更能得心應手；凱基證券為活絡股市量能及提升具良好基本面股票之流動性，亦積極擔任股票造市者，榮獲上櫃股票造市競賽「聲名大造獎」、「登峰造極獎」、「造市有成獎」，將持續增加造市檔數，提供具競爭力的報價，並推動符合ESG永續精神企業之商品。

此外，去年台股全年漲幅逾25%，追蹤相關指數的ETF商品成為熱門投資標的，去年底ETF總投資人數更超過800萬大關，儼然進入全民投資ETF時代，凱基證券重視不同族群投資人的理財需求，瞭解多元組合ETF交易資產配置的趨勢，提供客戶便捷的投資服務，榮獲櫃買市場股票ETF競賽「E門豪傑獎」，並以上下半年度競賽皆為第一名的頂尖表現，顯現凱基證券了解客戶需求、提供專業理財投資的服務贏得信賴。

凱基證券秉持「以客戶為中心」的價值，落實「公平同理、待客如己」的服務理念，提供全方位理財商品及專業投資服務，打造方便有效率的交易平台。未來將持續配合主管機關推廣積極造市，提供更優質的商品服務，幫助投資人掌握市場動向，迎向富足人生。