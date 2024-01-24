《國際政治》要伊朗管好胡塞 美國多次向北京開口遭冷遇

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】英國《金融時報》周三報導，據美國官員透露，美國曾多次開口要求北京當局敦促伊朗約束不斷攻擊紅海商船的葉門胡塞（Houthi）武裝組織，但中國似乎仍沒有想出手的跡象。

報導指出，過去三個月來，美國曾多次向中國高層提及此事，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和其副手費納（Jon Finer）本月在華盛頓與中共中央對外聯絡部部長劉建超會面時，也曾討論這個議題。

與掌控加薩走廊的巴勒斯坦激進份子哈瑪斯一樣，葉門胡塞叛軍也是由伊朗支持的兵民組織。胡塞自去年底開始襲擊行經紅海的商船，宣稱這是為了在以色列-哈瑪斯戰爭中表達對加薩巴勒斯坦人的支持。

《金融時報》報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也曾向中國外交高層提出北京出面斡旋的請求，但除了北京在上周發表了一份語氣溫和的聲明之外，幾乎沒有證據顯示中國就約束胡塞一事，向伊朗施加任何壓力。

周三稍早前，美軍宣布再度對葉門發動空襲，摧毀了胡塞武裝組織兩枚瞄準紅海並準備發射的反艦飛彈。

胡塞引發的紅海危機打亂了全球航運活動並再度點燃通膨疑慮，也使這場以哈戰爭可能外溢、進而破壞整個中東區域穩定的擔憂升溫。

此前有分析指出，當美國組成護航聯盟，並與英國聯手空襲葉門以阻止胡塞襲擊紅海船隻時，中國選擇袖手旁觀，這主要有幾個考量因素，包括胡塞攻擊紅海，這個成本還沒有高到超過介入的風險，也沒有高到大於隔岸觀火的好處。讓美國與其盟友去打擊胡塞料料將加劇中東的反美情緒，也能將中國塑造成「中立的仲裁者」，並讓其大部分的部隊做好在台灣或南海作戰的準備。在紅海局勢上，中國領導層認為採取強硬的立場不會有太多好處。這與他們處理俄羅斯-烏克蘭戰爭的做法類似，他們呼籲和平，但也拒絕譴責或背俄羅斯，同時也沒有為促進和平做出任何實質貢獻。