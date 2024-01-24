《國際經濟》歐盟研擬經濟安全計畫 緊盯中國

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐盟執委會預計周三公布相關計畫，希望加強歐盟的經濟安全，具體方式包括加強對外國投資的審查，以及收緊對中國等競爭對手的出口和技術外流的管制。

歐盟執委會將提交一份接受廣泛討論的文件，同時還會提出一份研擬中的新法律，可能會要求所有歐盟國家阻擋外國投資進入歐盟，並查明這些投資是否構成安全風險。

執委會將描述自己的想法，例如如何更好地協調出口管制，特別是對於可能具有軍事用途的產品實行出口管制，以及更嚴格地控制：誰可以參與和獲得關鍵技術的研究。

執委會還將採取新措施，包括限制敏感技術，防止洩露到「受關注」的目的地或國家。

該計畫將不會提及任何國家，但歐盟強調與「可靠夥伴」合作和「去風險化」，後者是歐盟降低對中國經濟依賴的政策。中國主導著綠色科技和關鍵礦產生產，而由於與俄羅斯關係密切，歐盟對中國的疑慮有所加深。

但是實際情況將證明，在歐盟境內實施更多管制，是非常的棘手，因為出口和投資管制是歐盟各個成員國自己的職權。不過人們也認識到，歐盟需要將經濟實力團結起來，才能抗衡中國和美國的競爭。

歐盟一名外交官說：「這是個燙手山芋，可能需要一些時間才能把它辦好。執行起來會很困難」。

執委會在去年6月啟動了關於歐盟經濟安全的辯論，稱新冠病毒肺炎疫情、俄羅斯入侵烏克蘭、網路和基礎設施攻擊，以及地緣政治緊張，都加劇和暴露出多重的新風險。