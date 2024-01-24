《台北股市》歷年封關前偏多 今年3產業全球市場雙位數成長

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】兔年封關進入倒數階段，保德信指出，自25日起算台股還有8個交易日就要兔年封關，根據歷年統計，封關前10日個交易日至封關當天，台股指數漲多於跌，仍有行情可期，平均上漲0.59%，而農曆封關日當天大盤上漲機率更是高達八成，惟因為面對春節長假，資金態度往往轉區較為保守態度，因此平均略為上漲0.15%。

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕表示，近期台股靠著AI族群上演多頭戲碼，包括晶圓龍頭大廠法說釋出優於預期的喜訊，以及美股創高、輝達改寫歷史新高、AMD獲調升目標價等，皆成為兔年封關前台股多頭的有力支持，目前市場觀察指數再度來到前高位置後的表現，是否能朝萬八挺進。

孫傳恕指出，由於本週起進入美國科技大廠的超級財報週，下週更是許多重量級大廠將登場，包括高AMD、高通、蘋果等，且美國聯準會將召開2024年第一場FOMC會議，對於利率的展望將左右市場投資情緒，不過就行情研判，加權指數預料將維持高檔震盪走勢。

孫傳恕說明，從產業成長角度分析，今年半導體、記憶體、伺服器等全球的市場成長力道高達雙位數，其中記憶體產業的年成長更是上看五成，對於台股相關供應鏈有利，另外，就台股電子與傳產族群的2024年企業獲利預估表現來看，同樣以電子股的27.8%年增幅勝出，明顯優於傳產不含金融的10.5%獲利年增幅。

至於今年是否抱股過年，孫傳恕認為，近五年除了2020年爆發疫情當年春節紅盤日重挫，其他年份的紅盤日當天多以大漲作收，眼見這波全球AI族群強勢當道，有利於龍年紅盤日之後的表現，建議投資人汰弱留強，並聚焦AI相關的HPC、資料中心、CoWoS等，迎接龍年行情。