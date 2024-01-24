台中精機歡慶70歲 智慧＋零碳雙軸打造百年長青基業

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台中精機小檔案

2023年，台灣本土工具機領導品牌-台中精機歡慶70歲生日！觀察該公司一路發展軌跡，從創立之初僅在租用的4坪屋簷下生產牛頭刨床，到目前已成為生產基地橫跨兩岸、客戶遍布全球、專以生產智慧機械與高階多軸高精密機種聞名於世的工具機旗艦企業，這都要歸功於該公司經營團隊長期來秉持「致力為客戶解決痛點、成就客戶榮耀」的經營信念，不斷研發創新與精進技術能力，才能成就永續、卓越與不凡。如今在第二代經營者、董事長黃明和的巧手安排下，第三代接班梯隊逐漸成形，將以其智慧工廠做為發展基石，朝智慧化與零碳化雙軸發展，要將黑手產業翻轉成為零污染工業，全力邁向百年長青企業，成為大肚山上最耀眼的珍珠！

TIMTOS秀新機 蔡總統讚賞

台中精機70周年慶以以「TOGETHER FOR THE RIDE」的口號作為主軸，期望與員工、客戶、全球經銷代理商與供應商共同攜手創造無限精彩與美好的巔峰，在過去一年展開的系列活動過程中榮耀與驚奇不斷，包括一、於2023年3月初在台北國際工具機展（TIMTOS）成功發表3台高階多軸與自動化新機種，吸引蔡英文總統到場參觀，並召開睽違多年的全球代理商實體會議，共有25國貴賓到場參加，盛況空前。二、於去年4月份舉辦「第一屆台中精機盃CNC多軸機技能競賽」，鼓勵國內技職體系各科大與高工學校師生組隊參加，協助國家培育高階工具機加工技術人才，獲得勞動部長許銘春的讚揚。三、於去年4月底舉辦「台中精機歡樂家庭日活動」，共有千人到場，讓精機員工在辛勤工作之餘也能兼顧家庭與生活，邁向幸福企業。四、在政府安排下接待到訪的巴拉圭總統貝尼亞，為台中精機70年來首度有外國元首到訪，意義非凡。五、勇奪由《哈佛商業評論》舉辦的第三屆數位轉型鼎革獎兩項大獎，體現台中精機在數位轉型領域的努力不懈與卓越成就，整年活動過程可說是精采絕倫，高潮迭起，為台中精機70周年慶譜下完美的句點。

解決客戶痛點第一要務

黃明和強調，台中精機能成就工具機產業70年的傳奇與榮耀，心中最感謝的就是客戶、員工與協力廠商有情有義、全力相挺，讓該公司經營即使遭逢大風大浪，都能化險為夷，未來公司團隊仍會在創新技術上投注更多心力，以幫助客戶解決痛點做為經營第一要務。

古云「人生70才開始」，黃明和認為，現在不管是公司或他個人都面臨70歲全新挑戰的開始，接下來台中精機要邁向百年企業，接班團隊的養成相當重要，一定要做好萬全的準備。

經營卓越 兒女齊力打拼

台中精機於2013年完成重整，還清了所有貸款， 股權現大都集中在黃明和手中，並以投資法人的方式持有，經營上相對單純，目前大女兒黃怡穎、大女婿陳光柏、獨子黃獻彬與二女婿鄭生懋都各依其專長與所學安排在該集團內任職，其中黃怡穎現擔任總經理室協理職務，負責該公司對外公關、財務與人力資源等工作，並成功推動公司數位化與ESG轉型，成為黃明和相當倚重的左右手。兒子黃獻彬留英返國後，在公司歷練已10年，目前擔任總經理室經理，肩負拓展國際市場的重任。

另外，大女婿陳光柏擁有留英的背景，擅長建築規劃與設計，現擔任董事長特助職務，台中精機在臺中市精密機械科技創新園區興建的大型智慧工廠能如期順利完成，由他居間整合、協調與監督施工，功不可沒。目前台中精機在台灣大道舊廠仍有上萬坪的土地亟待活化利用，黃明和期望再借助他的長才進行規劃與開發。

二女婿鄭生懋國立清華大學物理研究所畢業，曾在台積電歷練工程師，2015年加入台中精機，目前擔任台中精機總經理室經理職務，負責台中精機廠區智慧製造流程優化及客戶智慧化、自動化的應用與整合等工作，後續並進入清大智慧製造研究所取得碩士學位，在專業工作領域繼續精進。

黃明和透露，若干年後他退休了，傾向由第三代接班團隊共同治理台中精機，並從中順勢產生最適合的人選接任主要經營者，並不一定要由兒子繼任。

至於台中精機位於台灣大道舊廠的上萬坪土地要如何活化利用？黃明和強調，這是上一代留下來的寶貴資產，不會任意出售，將秉持「生於斯、長於斯、回饋鄉里」的信念，與異業洽談合作開發，期望能為本地政府、民眾帶來更多稅收與就業的機會！

精彩回顧1.台北展秀硬實力 蔡總統驚艷

邁入2023年，全球機械業景氣持續低迷，台中精機趁此時機強化企業內部營運體質及找尋市場新機會，於3月初迎來了重量級的台北國際工具機展盛會，成為台中精機70周年慶第一個對外的慶祝活動，除了在展覽攤位上展示自家的硬實力，秀出了3台高階機台和自動化產線（Vturn-S20車床+門型機械手；Super Vcenter-AX630五軸加工機+多托盤倉儲+塔式刀倉；VMT-X260 複合加工機），並展示了多項智慧化節能技術，在展場大出風頭。同時，也為來自全球25個國家的代理商及客戶，多達上百位的客人精心安排了二天一夜的探訪智慧工廠之旅與迎賓晚宴，讓他們能感受有如回到家的親切感，整個活動賓主盡歡，為台中精機70週年帶來滿滿的祝福。

值得一提的是，蔡英文總統在展覽期間還特別蒞臨台中精機攤位參觀，由該公司協理黃怡穎親自簡報，具體說明了台中精機現正積極打造綠色工廠(Green Factory)、綠色機器 (Green Machine) 和綠色目標 (Green Goal)等3個G做為營運發展主軸，期許能成為台灣工具機產業推動ESG的領頭羊，並發揮以大帶小的作用，帶領協力廠商和客戶共同來推動。當天現場，台中精機也熱情贈送蔡總統一組由台中精機高階五軸機加工完成的金屬製足球限量紀念品，及一本呼應政府淨零轉型政策、集合了全台18家企業二代決策者的淨零轉型甘苦談所編撰的「二代淨零艦隊」專書，讓蔡總統能看到業界致力推動節能零碳所做的種種努力。

台中精機TIMTOS 2023展出新機，蔡英文總統到場參觀、獲贈金屬加工精美足球並合影留念。圖／台中精機提供

精彩回顧2.為國舉才 首辦CNC多軸機技能競賽

為協助國內精密加工業朝高值化方向轉型升級，並激勵科大、技職高工體系學校培養更多的多軸機操作人才，厚植台灣邁向高階加工技術強國的實力，台中精機去年適逢創立70周年慶，特提撥資金邀請國立虎尾科大與勞動部勞動力發展署中彰投分署共同主辦「第一屆台中精機盃CNC多軸機技能競賽」，受到產官學研各界的高度注目。

該項競賽歷經35隊選手初、決賽兩階段評選激烈爭逐後，成績於2023年4月16日揭曉，車銑複合組第一名由草屯商工陳世斌老師指導彰師大吳德龍與勤益科大謝孟芯組成的隊伍奪得；五軸機組第一名則由雲科大蔡孟勳老師指導同校黃彥勳、陳俊辰合組的團隊拿下，分別由台中精機董事長黃明和與虎科大校長張信良親自頒發10萬元獎金、獎盃與獎狀，為我國首度舉辦高階工具機技能競賽、培養優秀技藝人才開創新頁。

勞動部長許銘春於同年9月28日參觀台中精機智慧工廠，對台中精機致力產學合作、出錢出力舉辦首屆台中精機盃CNC多軸機技能競賽大力讚許，堪稱是業界的經營典範；黃明和也期許未來能與勞動部有更深厚的合作，共同提升台灣工具機產業的技職教育，能在國際上持續發光發熱。

精彩回顧3.家庭日熱鬧登場 共結精機緣

台中精機創立70年來，有許多員工家庭在這裡成立，一路伴隨著公司營運的茁壯成長，成為了一個碩大的精機家族。台中精機特地於去年4月29日舉辦70週年慶歡樂家庭日活動，邀請員工與眷屬們參加，整場活動精心規劃了「精機主題館智慧工廠獨家導覽」、「歡樂親子創意手作坊」和「精機小夜市美食」等三大主題項目，共有千人參加，相當熱鬧，讓大家不僅能大啖美食小吃，體驗彼此共聚一堂其樂融融的氛圍，更能深入了解精機智慧工廠每天是如何運作，共同譜下了美好珍貴的回憶。

透過該場家庭日活動的舉辦，展現了台中精機對於家庭價值的重視和支持，同時也加深了公司與員工之間的羈絆，台中精機董事長黃明和感謝同仁們熱情參與感性的表示，台灣俚語有句話「人腳跡（足印）有肥（財富）」，意味著人氣旺盛就會帶來財氣，大家齊聚在精機共結精機緣，期許未來與台中精機共創無限精彩，Together For The Ride！

精采回顧4.喜迎巴拉圭總統 展現MIT實力

台中精機70周年慶意外迎來重量級的貴客！南美洲友邦巴拉圭總統貝尼亞等一行人，去年7月中在外交部安排下參訪該公司先進、低碳的智慧工廠，為台中精機創業70年來首度有外國元首到訪，由董事長黃明和親自接待。他強調，很榮幸能引領遠道而來的國際貴賓參觀台灣工具機產業首座典範智慧工廠，藉此瞭解台灣精密機械業從黑手行業轉型升級為智慧製造的發展歷程，未來將進一步發揚MIT台灣製造的深厚實力，加強與世界各國交流。

台中精機迎接貝尼亞總統參訪在奇煌廳拉開序幕，由黃明和致詞歡迎並致贈台中精機70周年廠慶限量版工藝品-紀念足球給貝尼亞總統。該紀念足球是由台中精機自製的高階五軸工具機所加工生產，不管是加工難度與精密度都極高，在精湛的工藝雕琢與限量打造下，讓其十分具有紀念性與保存價值。貝尼亞總統在逐一參觀台中精機智慧工廠內的V4.0智慧加工產線、V4.0智慧組裝產線、自動化高架倉儲、AGV無人搬運車與集大數據於一身的智慧製造戰情室等先進的製程與設施後，也對台灣精密機械業深厚的經營實力印象深刻，並感受到台灣人無比的熱情，期待未來兩國能開展更多的合作機會。

精采回顧5.數位轉型奏捷 奪鼎革獎雙榮耀

由哈佛商業評論舉辦的2023年第三屆數位轉型鼎革獎得獎廠商名單揭曉，工具機領導大廠─台中精機勇奪「綜合數位轉型獎製造業精銳獎楷模獎」與「智慧製造轉型獎中小型企業組首獎暨ESG特別獎」等兩項大獎，印證台中精機在數位轉型領域的卓越成就，以及對創新和技術發展的堅實承諾，得獎消息傳來，讓全體精機人都覺得倍感光榮。

第三屆數位轉型鼎革獎共有240件報名參賽，歷經二階段審查後，最終僅有23％獲獎，競爭相當激烈，於2023年10月3日在台北進行頒獎典禮。台中精機能勇奪第三屆鼎革獎雙大獎榮耀，是70週年慶的一項大禮，就如同台中精機的品牌定位「ONWARD RISE」，未來將持續奮戰不鬆懈，持續精進與創新發展，以提供客戶更優質的產品與更有效完善的服務列為首要目標，並在數位轉型領域發揮領導作用，期為台灣精密機械產業的轉型升級盡一份心力。