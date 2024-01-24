高雄推包租代管 房東房客雙贏

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高雄市多元住宅政策，除了新建社會住宅，也積極推動住宅包租代管，從2017年開始迄今已成功媒合2,674戶出租住宅，去年9月開始續辦第四期計畫，目標戶數800戶，如成效良好，可擴充續辦800戶，為房東和租客創造雙贏。

高雄都發局長吳文彥24日表示，社會住宅包租代管計畫的精神，就是讓民間的空餘屋，轉作社會住宅，以擴大社會住宅量能，具體作法分為「包租包管」及「代租代管」兩方案。

「包租包管」為政府委託民間業者承租民間住宅，業者再以二房東身分，辦理轉租與房屋管理事宜；「代租代管」則由業者協助房東出租住宅予符合資格的房客，並代理房東管理出租住宅。

吳文彥指出，高雄市自2017年起，配合內政部開辦社會住宅包租代管計畫，至今已開辦3期，累計成功媒合2,674戶出租住宅。去年9月開始續辦第四期計畫，目標戶數800戶，如成效良好，可擴充續辦800戶，嘉惠更多民眾。

他說，參與計畫的房東，享有「3稅有減免、3費有補助、3年有服務」等優惠。所謂3稅有減免，是指參與計畫的房東如為房屋所有權人，享有月租金1.5萬元的所得稅免稅額，並有地價稅、房屋稅比照自用住宅稅率等稅賦優惠；3費有補助包括每年每屋上限1萬元的修繕補助、居家安全保險費3,500元補助及簽約公證費的補助；3年服務指簽約後，由專業租賃服務業者，提供3年的免費租屋管理服務，讓房東輕鬆租，省卻繁瑣的租屋困擾。

至於媒合入住的房客，申請資料將同步帶入中央300億元擴大租金補貼專案審查，主動整合政府租金補貼資源，符合資格者，每戶每月可獲2,000元至4,000元不等、分3級的租金補助，如屬成年未達40歲以下單身者、新婚2年內、育有未成年子女（含胎兒）及經濟或社會弱勢家庭，更有補助金額1.2至1.8倍以上之加碼額度，減輕租屋的經濟負擔。