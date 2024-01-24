台灣12月外銷下滑16％ 科技業憂喜參半

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台灣12月外銷訂單較去年同期下跌了16％，比之前市場預期年減1％，比本行先前之預測年減1.8％ ，且明顯低於大多數市場預測年減5％，渣打銀行東北亞區高級經濟師符銘財指出，短期台灣科技業展望需謹慎對待，但長期採低庫存模式營運仍為好消息。

12月外銷訂單與前月相比下跌13.5％，是繼11月與10月相比下跌4.2％後進一步下滑，12月海外資訊通信產品訂單則較前月下跌24.2％，11月與前月相比為下跌7.4％。

符銘財分析，資訊通信產品訂單數據呈現疲軟，逆轉11月比去年同期成長10％的態勢，在12月出現與去年同期相比下跌25.3％的疲態 ，顯見年終節日銷售需求而衍生的加急訂單並未有助益，這也與海關出口數據形成鮮明對比。12月資訊通信產品外銷較前月成長7.9％，較去年同期則成長了60.6％，進一步驗證，海外買家、品牌供應商的態度仍然謹慎，尚未開始考慮在節後積極重建庫存。

海外訂單和海關出口數據之間的巨大差異也同樣出現在美國和歐洲的統計資料上。12月來自美國的海外訂單較前月相比下跌14.5％，與去年同期相比也下滑21.6％，而同月海關出口數據則與前個月相比成長8.5％、與去年同期相比成長49％。同樣，來自歐洲的海外訂單較11月相比下跌17.8％，較去年同期相比則下跌39％，但同期海關出口數據則較前月相比成長了20.4％，與去年同期相比成長16％。

符銘財表示，目前期待中國消費者能在農曆春節假期之前再進一步推升需求，否則依舊疲軟的海外訂單數據，將使渣打對於短期台灣科技業的展望謹慎以待。

然而，海關出口數據與去年同期相比強勁反彈11.7％，以及海外訂單與去年同期相比下跌16％的顯著差異，可能說明台灣資訊通訊產品生產商選擇以滿足訂單交付的低庫存模式營運，也代表科技製造業調整庫存的週期即將進入尾聲，長期來看無疑對高度倚賴科技業的經濟結構帶來好消息。