春節送禮送健康 加捷生醫推龍年限定禮盒

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農曆新年即將來臨，加捷生醫（4109）為迎接歡樂佳節，即日起至2月15日止，特別以「2024健康龍總來」為主題，推出「全館優惠5折起 消費滿2,280元再送甲魚全沛及犇牛樟芝菌絲體精粹」優惠活動，更推出「龍馬精神 強健體魄 龍年限定禮盒」，滿足消費者年節送禮或自用的多元需求。

加捷生醫是台灣鋼鐵集團旗下的生醫品牌，近年營運逐漸成長，2023年營收3億3,284萬元，年增6％。該公司因應農曆春節，推出「龍馬精神 強健體魄 龍年限定禮盒」，特別選用明星商品「甲魚全沛」，主打從精、氣、神全方位調整體質，主成分來自含高營養價值、台灣在地、100％全甲魚萃取，包含甲魚粉、甲魚油、甲魚蛋，全製程以26小時熱濃縮科技提煉而成，不僅含10幾種重要脂肪酸，更完整保留多元營養成分，為新年帶來滿滿的健康與元氣。

該產品也擁有多項國內外大獎，包括歐盟A.A.無添加三星驗證、雙潔淨標章、保健食品學會營養保健食品創新獎銀獎、世界品質評鑑大賞銅獎、國家品牌玉山獎最佳產品獎、烏克蘭國際發明展金牌，國家品牌玉山獎最佳產品類全國首獎、IIIC國際創新發明競賽金牌、香港國際發明展金牌、SNQ國家品質標章、波蘭國際發明展金牌。