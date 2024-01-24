3檔陸股正2同列賣超榜 外資連5買台積近16萬張

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【旺得富理財網 王順泉】台股連5紅，今天漲勢收斂，小漲1.24點，收17875.83點，成交量2651億元。今天外資買超19.45億元，投信賣超21.70億元，自營商賣超5.04億元，合計3大法人賣超7.28億元。

外資持續加碼晶圓代工，今天買超冠軍為聯電2.3萬張，台積電則連續5天加碼，累計15萬9261張。至於AI股雖然回檔整理，但英業達持續入列買超榜，連4買共6萬1189張。

4檔熱門的高股息ETF，外資今天全都買超，00929加碼5943張、00919買進3768張，00878與0056各3242張、3034張。

陸股近期破底，今天3檔陸股正2槓桿型ETF一同入列外資賣超榜，相當罕見，包括元大滬深300正2、中信中國50正2、富邦上証正2等。

法人表示，美股S&P 500、費半指數連3天刷新歷史紀錄，激勵台股續漲，不過臨近萬8大關，今天大盤收十字「墓碑線」，顯示高檔壓力加重，加上成交量連3天萎縮，需留意農曆春節長假將至，投資人為避開長假期間國際股市變數，可能湧現持股落袋為安的賣壓。美股財報周登場，德儀表現不如市場預期，恐影響美台半導體股出現震盪走勢。

外資今天買超上市個股前10名為：聯電(2303)23106張、長榮航(2618)9365張、台積電(2330)8450張、元大台灣50(0050)7628張、華東(8110)6112張、復華台灣科技優息(00929)6055張、英業達(2356)5943張、富邦金(2881)5786張、長榮(2603)5050張、泰金寶-DR(9105)4641張。

外資今天賣超上市個股前10名為：友達(2409)19929張、元大台灣50反1(00632R)9998張、緯創(3231)9544張、元大滬深300正2(00637L)9421張、仁寶(2324)8553張、宏碁(2353)7046張、中信中國50正2(00753L)5448張、華通(2313)5128張、富邦上証正2(00633L)4990張、欣興(3037)4309張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。