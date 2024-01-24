大葉大學資工系校友葉彥伯勇奪德國紅點設計獎

德國紅點設計獎是全球最具影響力的國際設計獎項之一，被譽為設計界「奧斯卡獎」，畢業於大葉大學資訊工程學系的葉彥伯，2011年與創業夥伴莊杰霖、魏子菁共同成立「何理WHYIXD」（官網：www.whyixd.com），十餘年來，執行過演唱會舞台特效、表演裝置設計、大樓裝置藝術等各式計畫，團隊為Cooler Maste打造的30週年藝術裝置「風盛」，勇奪2023德國紅點品牌暨傳達設計大獎（Red Dot Award：Brands & Communication Design）。

「風盛」是何理團隊2022年完成的作品，因應企業總部30週年時，結合風扇產品、未來願景等概念，透過金屬加工，將風扇轉化為花朵的形象，開關到某個角度可以剛好組成企業LOGO，總計有177個裝置懸掛在中庭開放空間，並以風扇形成的氣流意象做為整體造型，來到總部的員工與客人都能見到這件裝置藝術。葉彥伯表示，這是「何理WHYIXD」第一次報名德國紅點設計獎，很開心能夠受到評審肯定，前往德國參加頒獎典禮時，觀摩了來自世界各地創作者的作品，他發現亞洲的創作者提出很多很有趣的觀點和作品，讓他印象深刻。

葉彥伯指出，他小時候念美術班，漸漸長大後喜歡上電腦，因此考大學選擇了大葉大學資訊工程學系，資工系的課程訓練不只是程式撰寫，更提供跨領域學習的機會，德國師徒制帶給他許多啟發，促使他進一步思考程式可以如何應用到藝術領域，也因為學習資訊工程的背景，讓他可以用另一個視角來看藝術創作。他與創業「何理WHYIXD」的夥伴們都有不同的學習經歷，三個人大學階段分別以資訊工程、資訊管理、動畫設計為專業，因為對科技與藝術的創作感興趣，他們就讀北藝大新媒體研究所期間，一起組成了團隊，並且成功創業，未來除了繼續設計跨域結合的作品，他也期許自己可以開創藝術的新商業模式。