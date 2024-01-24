財政部召開地方財政業務聯繫會報 這兩縣市最會開源節流

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為加強地方財政輔導，協助地方政府廣闢財源及增進財務效能，財政部24日召開「地方財政業務聯繫會報」，為推廣地方政府開源節流措施並拓展財務新思維，安排考核績優的澎湖縣及嘉義縣政府經驗分享。

其中澎湖縣政府分享財務管理成效，透過納入集中支付及控管歲出預算，有效降低歲入歲出差短，並藉由擴大稅基及稅源、加強欠稅及應收未收罰鍰之清理、設定地上權及區段徵收等，增裕縣庫收入，另舉辦花火節結合迪士尼主題，創造觀光產值，成果斐然。

嘉義縣政府近年積極償還債務，收支情形自105年度起由赤字轉為賸餘，103年度至112年度償還債務計新台幣108.72億元，主要是透過核實編列預算及積極推動各項開源節流措施，包括開徵土石採取景觀特別維護稅及加強欠稅清理，並推動資產活化、落實使用者付費及透過納入集中支付，以節省債務利息等開源節流措施，落實債務管理成效。

為協助地方招商引資，財政部也由推動促參司就「促進民間參與公共建設基本認知」專題報告，介紹近年促參成果及提供的促參輔導和協助。

此外，為向地方政府宣導多元化方式籌措施政財源，國庫署就「地方政府融資新選擇（公債及永續發展債券）」專題簡報，介紹地方政府發行公債之法規及實務，並搭配國內外案例分享永續發展政府債券發行概況。

針對地方政府關心財政收支劃分法修正議題，財政部表示，相當重視並說明目前已就統籌稅款分配公式洽徵地方政府意見，俟意見均回復後，將通盤考量中央及地方財政狀況，審慎規劃擬具方案，並適時邀集地方政府協商，以尋求共識。

本次業務會報也由財政部政務次長阮清華頒獎給112年度地方政府財政業務輔導方案考核績優地方政府，並敦請各地方政府嚴守財政紀律，持續落實各項開源及節流措施。