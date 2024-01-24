春節前三日換新鈔、送開運禮 永豐加碼抽發財金

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永豐銀行表示，今年精心設計「龍年四寶」－發財水、發財糖、迎福春聯及聚寶提袋等開運小物，象徵財富永豐，23日特別邀請台啤永豐雲豹籃球隊啦啦隊「電豹女」熱舞展示發財水，為新春注入活力，民眾在春節前三日（2月5至7日）前往永豐銀行全台125間分行辦理各項業務，即可免費領取限量開運小物。

永豐銀行表示，發財水瓶身以彩帶畫作轉為飛龍，以「彩帶」即「財帶」之意，象徵神采奕然的飛龍帶財翻轉向上，開啟新春氣象，全台共準備逾3萬瓶。同時，各分行也分享印有飛龍的發財糖，以及題字「龍轉錢坤」的迎福春聯，象徵迎來財富昌隆的一年。

農曆春節前三個營業日（2月5至7日）至永豐銀行辦理業務時可免費領取發財水，各分行每日限量88瓶、送完為止。同時，永豐銀行LINE官方帳號的實名綁定好友，有機會於2月15日起參加新春運勢占卜活動可抽開工紅包，最高可獲得金Bee 100點。

除開運好物外，永豐銀行數位帳戶「大戶DAWHO」同步推出農曆春節外幣活動「龍年匯好運」，即日起至2月29日止，DAWHO客戶登錄換匯並完成指定任務，有機會獲得最高6,666元發財金回饋、AirPods Pro或Switch等好禮。同時，DAWHO加碼推出多檔外幣優惠活動，包括外幣定存限時最高年利率11％以及線上換匯最高減6分等優惠，協助客戶規劃年終獎金或海外旅遊計畫。詳細資訊請至永豐銀行官方網站及DAWHO活動網站查詢。