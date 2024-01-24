靜宜大學蓋夏圖書館組長姜義臺榮獲台灣圖書館事業最高殊榮「傑出圖書館主管獎」

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被視為「圖書館界奧斯卡獎」的「第二屆教育部圖書館事業貢獻獎」日前頒獎，靜宜大學蓋夏圖書館典藏閱覽組組長姜義臺榮獲「傑出圖書館主管獎」，肯定他在圖書館耕耘30餘載的貢獻！

「第二屆教育部圖書館事業貢獻獎」頒發「標竿圖書館獎」、「傑出圖書館館員獎」、「傑出圖書館主管獎」、「地方首長獎」及「特別貢獻獎」等5大獎項、共17位得獎者。

教育部常務次長林騰蛟在頒獎典禮指出，圖書館是獲取知識的門戶，更是終身學習的場域！期待得獎夥伴能在工作崗位為圖書館事業發揮影響力，做出更大貢獻；並為全民樂學、終身學習目標而努力！

靜宜大學「蓋夏圖書館」設立於1953年，豐富的館藏，舒適溫馨的閱讀空間、數位化的軟硬體與專業服務，不僅被評為「全國10大非去不可圖書館」；更榮獲「館際合作服務績效卓越獎大專院校圖書館」私校第一、全國第五殊榮！近年更積極透過創意主題策展，推薦優質作品帶領讀者借閱，深入瞭解主題書展的多元化面向。

姜義臺將「傑出圖書館主管獎」獻給榮返天家的靜宜蓋夏圖書館前館長蔡瑛雲修女！他感念蔡修女的提攜之恩，尤其對專業的尊重，讓姜義臺在完全授權中發揮所學與創意！他同時感謝蓋夏圖書館同仁夥伴互相配合、集思廣益、腦力激盪每一檔的主題策展，共同擦亮「蓋夏圖書館」策展金字招牌！

姜義臺強調，他在靜宜蓋夏圖書館服務30年仍不忘初衷，秉持「知新、求新、創新」的態度，懷抱熱忱與服務的動力，視圖書館為個人志業！未來將持續協助圖書館建立產官學界良好合作模式，並朝向具競爭力的國際級優質圖書館系統而邁進。