台中天津路年貨大街1／26登場 消費滿300元抽好禮

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邁入第20年的天津路服飾商圈年節盛事「2024龍騰天津年貨大街」，將於1月26日起至2月8日登場，今年共匯聚200攤年節伴手禮及300多家服飾店熱烈參與！14天活動期間推出「滿300登入抽，60萬好禮送給您」活動，只要在天津商圈會員店內消費滿300元，即可獲得一張摸彩序號券，有機會抽中機車、iPhone15等總值60萬元的豐富贈品。

天津路服飾商圈管委會主委吳永芳表示，這兩天氣候變冷，天津路商圈出現了許多購買冬衣的民眾，而農曆過年向是民眾採購新衣的傳統旺季，不妨趁著年貨大街舉辦期間，為自己與家人採購新行頭，為新的一年迎來新氣象。

值得一提的是，天津路商圈在政府計畫輔導下，不僅落實SDGs的推動，同時也推動二代接班計畫，近3成二代年輕人致力於電商經營、直播與短影音推播，與天津路商圈的線上店家串聯，大幅改變了商圈的店舖風貌，天津路商圈在管委會的努力下，完成高流量的臉書、官網、電商銷售平台、國內各大電商平台的串接，目前約8成店家擁有數位支付服務及官網、GOOGLE MAP的即時回覆等。

天津路年貨大街活動期間，推出數位摸彩系統，主辦單位希望開拓更多銷售平台，建置一個貼近消費脈動的電商商圈。

吳永芳表示，今年的天津路年貨大街活動亮點之一，就是開幕搶福袋！台中市盧秀燕將參加1月27日開幕典禮，活動中將推出限量100個「津龍福袋」，售價200元，福袋內含豐富好禮，包括有iPhone15、2,000元購衣券等贈品，要為開幕式帶來驚喜。吳永芳還說，為使開幕活動更加熱鬧，商圈還邀請舞龍舞獅表演團隊，為天津路年貨大街帶來歡樂的開場。

緊接著在1月28日、2月3日和2月4日，天津路商圈將舉辦異國音樂＆時尚熱舞之夜，特邀熱舞團隊和多元異國風情音樂團隊現場演出。每周六、周日晚上，商圈的活動舞台（中清路、梅川西街）將成為綻放激情與音樂的舞台，為天津路服飾商圈年貨大街的夜晚，增添更多熱鬧和感性的元素。