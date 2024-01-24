《電週邊》新普進軍RE100 再生能源拚達標

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【時報記者張漢綺台北報導】儘管第1季為傳統淡季，新普(6121)第1季營運有望比去年同期好，新普科今(24)日宣布，公司已正式加入由氣候組織(The Climate Group)與碳揭露計畫(Carbon Disclosure Project, CDP)所主導的全球再生能源倡議「RE100」，成為首家加入RE100的電池模組製造業者，落實2040年達成100%使用再生能源目標。

RE100是一項全球倡議，匯聚全球具影響力企業共同承諾100%使用再生能源，目前全球約有400家各產業企業成員。新普持續精進技術研發及產品環境化設計，導入回收材料使用，促進循環經濟，創造可持續發展績效。

新普科表示，身為全球電池模組解決方案領導者，將氣候行動SDG13扣合至營運策略，率先加入RE100國際倡議，除了承諾全球營運據點使用再生能源，亦於2023年5月通過科學基礎減量目標倡議(SBTi)符合性審查，積極與供應鏈議合低碳能源轉型，提升永續競爭力。

為達成2040年新普集團全球營運據點100%使用再生能源的目標，將透過能源管理以落實自主節能，建置屋頂型太陽能發電，全球廠區購買綠電憑證(Renewable Energy Certificates，RECs)或與售電業者簽訂再生能源購電協議(Power Purchase Agreement, PPA)，逐年提高全球廠區再生能源使用占比。