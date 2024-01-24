大陸降準救市 台新金李鎮宇：踏出好的第一步

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中國大陸股市低迷之際，中國人行宣布，將於2月5日下調存款準備金率2碼（0.5個百分點），向市場釋出長期流動性約人民幣1兆元。台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，「這是好的第一步」，穩住股市後，其他部分信心就慢慢回來，預計3月2日的兩會上，也應該要出台更多振興經濟方案。

李鎮宇指出，放任股市下跌一定會出問題，不能讓他無限制下殺，且觀察近期港股走勢，市場每天在看都很害怕，且港股每個板全面下跌，已經出現信心擴散問題，「大陸官方一定要救市、不救不行」。

但李鎮宇強調，大陸必須要趕快穩住股市，此次降準至少有一定效果，但幅度僅0.5個百分點稍嫌太小，應該一次降2個百分點比較實際，直接對市場灌錢才有效果，或是可透過分次降準，「現在大陸股市信心崩潰已擴散，這是救股市的第一步」。

李鎮宇也說，大陸不能讓A股跟港股繼續跌，經濟要放在政治前面，否則肯定會動搖國本，若繼續疊下去，大陸經濟一定是今年的黑天鵝，現階段進場救市還有挽回效果，一定要先穩住股市。

另，大陸擬將市值管理納入央企負責人業績考核。李鎮宇強調，此舉作法很好，國企要有民企股價，但先前大陸國企不把股價當一回事，無法對股東交代，現在官方將市值納入考核，做這件事情方向正確。

李鎮宇以日本為例，日本近期針對日股改革，已明顯發揮財富效果，日本投資人「渡邊太太」們都已回頭買日股；相對而言，大陸資金雖多，但被政府決策上也應讓市場有反應時間，「不要一睡醒就關一個板」，改革應循序漸近，至少已經踏出好的第一步。