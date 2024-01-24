因應長榮罷工風險 桃機上發條備戰

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長榮勞資雙方24日協商卡關，預計31日再談，針對長榮可能在春節發動罷工行動風險，桃機公司表示，雖然目前情勢尚未明朗，無法預估影響的範圍及細節措施，但已先暫停維修機進廠，將停機坪空間留空下來預作準備，並依照前三次的罷工經驗，準備後勤空間，也要求航空公司須安排足夠人力及「號碼機」協助旅客簽轉作業、減少不便。

長榮機師工會不排除在春節發動罷工，據桃機公司接獲航空公司預報航班，以搭乘率81％推估，今年的旅客日均量估達12萬人次，高於去年最高峰單日均量為8萬人次。累計2月7日至15日春節假期期間共有5,527架次，合計有114.6萬人次，並以2月8、10、11、13、15日較多。

桃機公司表示，已初步與長榮航空開會研析，目前機師工會同意罷工的機師中，佔長榮機師的37％，也就是說，一旦發生罷工，要看長榮公司在剩下的機師如何安排，以及航線的調度之下還能維持多少運能。

因此，須視長榮將受影響的運能排出後，桃機公司才能更詳細確認因應措施。而在現階段情勢不明朗的狀態下，桃機公司盡可能將應變方案準備完善，包含盤點可能需要的後勤支援空間及作業需求，盡量減少旅客的不便。

桃機公司強調，長榮航空資訊透明很重要，罷工也分為已知和未知，若是已知的罷工，旅客就比較不會受到波及，若遇到緊急情況，需要簽轉票的，也會要求航空公司一定要準備「號碼機」，同時將會議室提供旅客暫時休息，避免大排長龍，讓無辜的旅客苦等。

而桃機停機坪吃緊，針對罷工可能留滯的飛機，目前桃機公司也已暫停維修飛機進廠作業，預先空出停機的空間以作為因應；桃機表示，後續持續關切長榮勞資協商情況，若有達到共識就會重啟開放。