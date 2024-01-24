泰豐輪胎拆中壢廠房 「黑色揚塵四散」居民汽車、陽台全遭殃

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泰豐輪胎桃園市生產基地移往觀音區，位於中壢市中心的舊廠區自辦市地重劃，去年9月起拆除廠房，近日居民發現，廠房拆除揚塵到處飛，停在屋外的汽機車、陽台全被黑色粉塵和油汙覆蓋，更怕危害身體健康，居民不排除發起抗爭，要求廠方提出相關補償，也希望市府環保局應該開罰。

環保局說，接獲民眾陳情派員稽查，現場有挖土機8台、灑水車4輛，其拆除作業過程及廠區道路皆有灑水設施抑制揚塵，後續將蒐集汙染樣態等相關證據，也會加強稽查，如發現因拆除工程致產生明顯粒狀汙染物，散佈於空氣或他人財物，將依違反《空氣汙染防治法》開罰10萬至500萬元。

泰豐輪胎中壢廠曾在2017年1月發生大火，造成南桃園地區嚴重空氣汙染，居民好不容易盼到遷廠並市地重劃改頭換面，未料廠房拆除又遇到問題。居民憤怒表示，門窗沒關家裡沙發、床、地板全都是黑色粉塵，油漬很難擦乾淨，且停在戶外的車輛無處可躲，廠方拆除施工沒有通知住戶做防護，現在連在家中都要戴緊口罩，每天都暴露在汙染的危險之中；也有民眾使用塑膠布，將自家陽台包緊緊深怕遭受汙染。

當地德義里長楊建雲表示，泰豐拆除廠房已到最後階段，可能挖到輪胎製作時積碳的地方，又沒做好配套措施，導致揚塵到處飛，周遭數百公尺的住戶受影響，不僅大樓無法在陽台曬衣服，連住家內部地板、窗戶也遭殃，戶外菜園蔬菜全都砍掉不敢吃，希望施工廠商要給住戶一個交代。

普義里長黃崇修說，泰豐解釋揚塵是製造輪胎時卡在機台及牆壁縫隙的灰渣，為碳纖維原料，對身體沒有危害，居民對此仍有所疑慮，要求泰豐應出示相關檢驗報告，才能讓民眾心安。

他說，泰豐拆除廠房工期原預定至3月初，居民表達抗議後，廠方同意加速在1月底前拆完廠房主建物，農曆年前將所有廢棄物移除完畢，也要求防護工作一定要加強。