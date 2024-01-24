三商壽虧損縮小 2023年淨值比回升到2.97％

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三商美邦人壽今（24日）公布2023年財報自結數，全年自結稅後虧損95.2億元，虧損幅度縮小，受惠於股債上漲，全年淨值為399.4億元，較2022年提升111億元，帶動淨值比回升，2023年底淨值比為2.97％，雖差一點點就能回到法定標準3％，但已比去年6月的2.84％提高許多。

三商壽公布，2023年自結稅後虧損95.2億元，主要有兩因素，一是因處於台美利差居高不下的不利環境下，外匯避險成本維持高檔，較2022年增加107.9億元；第二是受2023年11、12月新台幣兌美元匯率大幅度強升，影響匯兌損益。雖去年仍呈現虧損，但相較2022年，整體虧損金額已縮減41.4億元。

受惠於國內外股市上漲，2023年三商壽綜合損益總額為利益60.4億，淨值為399.4億元，較2022年底增加110.9億元。權益類已實現獲利較2022年增加142.7億元，權益類未實現損失也較2022年減少96.3億元；經常性收益率為3.23％，較2022年增加0.11％。

展望2024年，三商壽表示，雖仍受整體環境波動影響，但2023年在累積經常性收益、資本利得等方面的表現，都比2022年佳，2024年由於美國聯準會利率政策可望轉為降息，預期台美利差將縮減，將更有利於降低外匯避險成本及提升投資收益。

在保費收入部分，2023年三商壽新契約保費收入達334億元，年增12.7％，除投資型保單新契約保費年增14.4％外，長年期健康險新契約保費也較2022年成長14.4％。