送別彩虹爺爺黃永阜 告別式日期擇定這天

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國寶級藝術家彩虹爺爺黃永阜昨（23日）驚傳在睡午覺時離世，享嵩壽101歲，消息傳出各界震警。由於他近年經濟不佳，其後事由長期關懷他的台中市警四分局春社派出所協助操辦，告別式暫定在2月1日，預訂以道教方式送別，屆時也開放讓各界喜歡彩虹爺爺黃永阜的親友悼念。

黃永阜早年從軍來台，輾轉搬遷到位於春安里眷村，自2008年起在待拆眷村的房舍牆、地面彩繪，繪製範圍廣，且色彩五彩繽紛、筆調充滿童趣，引發外界注意，並發起搶救「彩虹眷村」活動，經台中市府研議後決定保留。

黃永阜暴紅，成為知名素人藝術家，創作深受民眾喜愛，並暫住眷村內由妻子照料，他親切與遊客互動合影，更深受歡迎，彩虹眷村也成為知名觀光景點，還獲選英國旅遊網站全台十大Instagram打卡點、日本網友最想去的拍照景點等美名。

但黃永阜出名後近年與文創公司爆發著作權爭議，2021年間搬離眷村，但與妻子在附近同住；2022年7月間傳出彩虹眷村遭潑漆事件，台中市府控告文創公司毀損，並收回全面整修，直到去年5月底重新開放。

據了解，黃永阜離開彩虹眷村後，生活並不寬裕，且飽受慢性病所苦，23日中午他用餐後上床睡午覺，下午3點多，繼女發現他安祥辭世，遺體暫厝台中生命禮儀管理處崇德館，靈位暫設在75號小靈堂，家屬選擇1張彩虹爺爺面露微笑、穿深色西裝、戴粉色條狀領帶的照片做為小靈堂遺照，且已擇定在2月1日舉辦告別式。