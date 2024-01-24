期貨最新報價 1／24期交所夜盤行情

1/24(三)盤後時段主要期貨收盤價格一覽：(僅供參考)
1.盤後時段臺指期024今天18時00分(較開盤參考價) 上漲53.00點，為17,949點。
2.盤後時段電子期024今天17時45分(較開盤參考價) 上漲3.10點，為913.60點。
3.盤後時段小電子期024今天18時00分(較開盤參考價) 上漲2.95點，為913.40點。
4.盤後時半導體30期貨024今天17時27分(較開盤參考價) 上漲15點，為5,085點。
5.盤後時段元大台灣50ETF期貨024今天17時59分(較開盤參考價) 上漲0.35點，為134.70點。
6.盤後時段美國道瓊期貨034今天17時31分(較開盤參考價) 上漲43.00點，為38,109點。
7.盤後時段美國標普500期034今天16時58分(較開盤參考價) 上漲6.75點，為4,916點。
8.盤後時段美國那斯達克100期貨034今天18時04分(較開盤參考價) 上漲56.00點，為17,660點。
9.盤後時段美國費城半導體期貨034今天18時02分(較開盤參考價) 上漲41.00點，為4,477點。
10.盤後時段富時100指數期貨034 結算在7,498點，（今日無成交）。
11.盤後時臺幣黃金期貨024 結算在7,720點，（今日無成交）。
12.盤後時布蘭特原油期貨044今天17時02分(較開盤參考價) 上漲15.50點，為2,482點。
資料來源：台灣期貨交易所