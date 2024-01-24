桃園捷運棕線今獲國發會審議通過 剩1關將可實質動工

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桃園市政府今率領捷工局及相關單位赴國發會參與桃園捷運棕線可行性研究修正報告及綜合規畫審議會議，終於獲得國發會認同、審議通過，將循行政程序函報行政院建議核定，待行政院核定後將可進入實質建設作業，由於近年缺工問題嚴重，經評估認為工期約需10年。

捷工局局長劉慶豐指出，桃園市的人口已攀升至231萬人，已超出2018年核定可行性研究階段目標年2041年預估的222萬人口，桃園、新北、台北往來通勤每日高達128萬旅次，北北桃1小時生活圈的需求早已形成，國道及省道道路已無法滿足民眾通勤需求，捷運棕線為桃園至新北新莊區最短、最直捷路徑，完工後從桃園到新北迴龍搭乘捷運只需18分鐘。

劉慶豐說明，捷運棕線的路線起於台鐵桃園站北側復興路與中正路口，途經復興路、萬壽路三段、二段、東萬壽路、萬壽路一段至新北市中和新蘆線迴龍站，共興建7座車站，其中BRH01站至BRH05站為地下車站、BRH06及BRH07站為高架車站，全長約11.38公里，總經費約456.49億元。

劉慶豐表示，該計畫在行政院2018年5月1日核定可行性研究後，便積極辦理環境影響說明書及綜合規畫等作業，其中環說書已於2022年12月獲環境部備查，而綜合規畫報告於2020年完成並提送交通部審查，經歷3次委員會議審查後，國發會委員會議24日獲共識，將建議行政院核定。

劉慶豐說，捷運棕線獲國發會審議通過後，桃園在完備三心六線路網的道路上，又更邁進了一大步，待行政院核定後將由市府辦理後續專案管理及施工廠商招標，但近年因缺工問題嚴重，工程師也難尋，且還有包商能量等問題，因此預估工期需要約10年。

劉慶豐另提及，為保留後續棕線再延伸至桃園市政府的規畫，捷運綠線也將中正路與復興路口的潛盾環片更換為金屬環片，以利未來棕線延伸線潛盾施工。另一方面，今年啟動辦理可行性研究的捷運橘線，也將評估在BRH02站與棕線銜接轉乘，目前已同步啟動基本設計及招標程序，將以核定後8年通車為目標，提供市民更便捷大眾運輸系統。