歲末年終 華山基金會頭份站24日為30名孤老圍爐

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歲末年終，華山基金會頭份站24日上午在頭份市尚順君樂飯店舉辦「建站十七周年感恩圍爐活動」邀請30位孤老齊聚一堂，其中在苗栗梨園有「國王」稱號的83歲江王奶奶，在戲班子演戲一輩子，在苗栗擁有許多粉絲，江王奶奶年邁身體不佳，全賴華山天使站訪視照護，江王奶奶特別粉墨登場，讓在場全體人員提前感受年節氣氛。

獨居苗栗頭份，83歲的江王奶奶，自幼清苦，為了討生活從少跟著戲班子到處表演，在苗栗擁有許多粉絲，人稱「國王」，晚年因身體不佳，華山基金會每月關懷訪視、物資協助，讓她倍感溫暖。24日圍爐活動當天，江王奶奶特別粉墨登場，獻唱一段拿手戲曲，祝賀頭份站17周年生日快樂，現場還有8歲小天使組成的小小樂團表演，陪伴老寶貝度過難忘的一天。

華山基金會頭份站在地服務弱勢孤老，需要各界的支持，服務得以延續，邀請您一同加入「愛老人」的行列。華山基金會在台澎金馬設有近400個社區愛心天使站，服務約3萬位三失(失能、失智、失依)長輩，現正發起2024常年服務暨第21屆「愛老人 愛團圓」公益行動，目前苗栗地區服務超過1,000名弱勢長輩，邀請大家支持「愛心年菜」每份900元，及「因為有您」送愛到家，每月1,250守護一位長輩，或認助長輩一年服務經費15,000元。愛老人專線：(037)597-687林小姐。