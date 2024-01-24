晉弘拋棄式膀胱鏡 獨家授權波士頓科學銷售

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晉弘（6796）24日宣布，甫通過美國FDA上市許可的拋棄式膀胱鏡產品，授權全球知名醫材大廠波士頓科學Boston Scientific以商品名稱VersaVue， 進行全球獨家銷售。

董事長鄭竹明表示，晉弘以自主開發創新醫療器材見長，掌握拋棄式內視鏡的微型鏡頭影像感測模組和封裝的關鍵技術，此次能夠獲得國際大廠青睞，由知名品牌大廠波士頓科學Boston Scientific透過其豐沛的銷售通路進行推廣，將再次展現台灣製造（MIT）的厚實開發能力。

聚焦遠距醫療、數位醫療（AI）及微創診療（拋棄式內視鏡）三大市場的晉弘，以自有品牌horus SCOPE和ODM齊頭並進，過去營收多有2～3成的成長力道，去年營收5.37億元，雖僅成長6.98％，但仍改寫新高。

為進行產品上下游垂直整合，晉弘今年1月初以6,600萬元併購聯讚精密100％股權，聯讚主要為高階一次性使用（拋棄式）醫療器材相關精密塑膠零組件模具開發、射出件製造及模組生產廠商，法人認為，該收購案，對晉弘產品發展將有加乘效果。

拋棄式膀胱鏡使用於患者下泌尿道部位的內視鏡檢查或輔助治療，可拍攝下泌尿道的組織結構，並提供即時高畫質的影像供醫療人員對於組織的損傷或病變情形進行評估，相較可重複使用的膀胱鏡需經過消毒過程，拋棄式膀胱鏡從無菌包裝拆開直接使用，消除了因消毒不完全而造成的交叉感染風險。

鄭竹明表示，Boston Scientific總部在美國麻州，是全球先進醫療器材領導廠商，據點分布全球。此次的合作，學習到國際大廠在作業流程的嚴謹和品質管理的要求，晉弘的經驗值也因此大幅提升，相當受益良多

有鑑於民眾對於感染防控的意識與日俱增，對拋棄式產品的接受度亦日益提高，加上微創手術的廣泛應用；晉弘認為，拋棄式內視鏡產品有望成為未來的主流產品。