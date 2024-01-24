看準中部消費力！專賣國際精品黃金條塊集團「聖巨金業」插旗台中豪宅區

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根據全球最著名的城市評級機構之一、全球化與世界城市（GaWC）研究網絡編制的全球城市分級排名，台中市在台灣僅次於台北市，此外彰化縣員林市又為全台富豪密度最高，說明台灣中部縣市競爭力不斷提升，「台灣專賣國際黃金條塊實體店面」的聖石金業集團看準中部蓬勃消費市場，將於農曆年前插旗台中七期豪宅區；聖巨金業將為中部顧客提供更多樣化的商品選擇，購買黃金如同購買精品般也能享有尊榮包廂服務。

聖巨金業所開設的旗艦門市位於台中七期西屯區惠中路一段豪宅區內，除了專賣瑞士實體黃金條塊，提供 Argor-Heraeus、Pamp、Metalor、Valcambi及Perth Mint等多種經LBMA(倫敦金銀市場協會)認證的黃金條塊與重 量選擇，從1公克到1公斤通通都有，且主要特色就是國際流通，可以走到哪裡、賣到哪裡，精美設計讓黃金條塊不再是多數民眾印象中的傳統樣式。

聖巨金業展示1kg LBMA認證黃金條塊 。圖/聖巨金業提供

聖巨金業指出，LBMA所認證鑄金商所出產的瑞士條塊相較於一般條塊優勢在於流通性高、品質優良且保證為999.9之純度，更相對於一般飾金保值。2023年初至2023年底，國際金價漲幅超過11%，總體來說2024年黃金前景將有很大可能持續保持上升趨勢。

聖巨金業表示，門市內擁有全台最多、最齊全的LBMA(倫敦金銀市場協會)認證的黃金條塊外，門市還規 劃專屬的客製化服務，讓客戶們享受到最尊貴的黃金買賣體驗，感受買黃金就像買精品，並提供客戶保存黃 金的服務，且在門市內購買的實體黃金，皆可依即時金價再於店內回售，讓黃金買賣快速方便又安心。