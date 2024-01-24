歷次降準後陸股有低點 法人：長線買點到

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大陸人行宣布2月5日啟動降準，可望為陸股帶來活水。法人指出，就最近二次陸降準後陸、港股表現來看，短期跌多漲少，不過，現階段陸股價值面低，加上貨幣政策寬鬆及原物料下跌為企業獲利帶來正面助益，短線的修正剛好是長線買點。

人行在去年3月17日、9月14日就開始降準，據CMONEY統計，降準後1日上證指數皆跌，兩次平均跌0.38％、降準後1周平均跌0.44％，後一個月平均漲1.47％、後三個月跌2.33％，而香港恆生指數後三個月也跌3.23％。

群益大中華雙力優勢基金經理人謝天翎表示，調降存準率消息一出，不僅將為市場注入流動性，更大幅提振投資人信心，在未來政策寬鬆主導之下，中國股市有機會走出完全不同的格局，儘管近期陸股表現不甚理想，不過由於陸股價值面仍低，加上貨幣政策寬鬆及原物料下跌為企業獲利帶來正面助益，短線的修正仍無損長多，而偏鬆的資金環境有利股市成長板塊的表現，成長確定性高的科技和消費仍是長期看好的行業。

PGIM保德信中國品牌基金經理人林哲宇表示，市場之前多認為春節前不論是人行或監管機關釋出紅利的機會較低，人行24日意外降準，增添市場流動性，表達出大陸官方積極維穩股市的作為，期望有助於穩住近期仍弱勢的陸股投資信心，並期待3月兩會登場後對於大陸股市與整體經濟能帶來正向幫助。

林哲宇認為，大陸官方自去年下半年起穩增長政策頻出，包括財政、貨幣和產業政策均有積極變化，預期今年週期調節政策仍有進一步加碼空間，貨幣政策進一步寬鬆仍有必要，更長期和持續的漲幅空間仍取決於官方政策發力力度，是否能形成正向回饋動能。

中信中國50ETF（00752）經理人陳雯卿表示，陸央行24日宣布，將於2月5日下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供長期流動性約人民幣1兆元，可望為陸股挹注資金活水。

展望後市，陳雯卿認為，近期大陸市場利多消息不斷，除了官方籌組資金入市之外，阿里巴巴大股東也增持自家公司股票，皆為市場注入信心。而本次降準可謂是替當前表現較疲軟的大陸經濟環境提供及時雨，不僅緩解市場資金面的壓力，同時也有望扭轉對於陸港股市場的投資情緒，帶動資金回流，並提振經濟復甦態勢。