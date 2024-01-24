雲豹能源聯手光禹國際再創里程碑 打造北市最大屋頂光電案場

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雲豹能源（6869）積極轉型為循環經濟永續投資集團，如今觸角延伸到生態保育！雲豹能源日前加入光禹國際所籌組之合作聯盟，發揮強強聯手實力，拿下最受矚目台北巿動物園BOT案，將打造全台第一座綠能數位生態主題樂園。

雲豹能源將主導園區再生能源建設，預計在停車場與各場館屋頂建置屋頂型太陽光電系統，總裝置量為15MW，估計年發電量1,533萬度，相當於759公噸減碳量，計畫於2031年完工，屆時將成為台北市規模最大屋頂型太陽光電案場，為台灣永續綠能發展樹立新標竿！

雲豹能源攜手光禹國際及其他企業一同組成合作聯盟，共斥資45億元，在台北巿文山區動物園旁近13公頃土地上，規劃海洋生態館、虛擬動物園、商城、旅館以及屋頂型太陽光電系統，預計2028年動工、2031年完工、2032年對外營運，屆時將成為結合永續綠能、生態保育以及科技娛樂的全國首座綠能數位生態主題樂園，預估未來在每年百萬人次入園收入，以及往後20年太陽能發電收益14.36億元的雙重加持下，將為集團帶來正面挹注。

雲豹能源總經理趙書閔表示，近年來聯合國永續目標（SDGs）第十五項目標「保育陸域生態系」、《聯合國生物多樣性公約》（CBD）皆倡導保護生物多樣性是全球永續目標重要一環！雲豹能源長期重視永續教育與環境生態，此投資案不僅落實再生能源結合生態保育雙重效益，且達到寓教於樂。目前本公司永續策略也將「生物多樣性」納入重點項目，以行動響應全球ESG趨勢。

趙書閔也進一步指出，台北市地狹人稠要發展太陽光電實則不易，這次在台北市動物園旁建造全北市最大且具指標性屋頂型光電案場，不僅為企業綠能發展再創里程碑，也幫助台灣首都實踐低碳綠生活圈願景。

雲豹能源與光禹國際不僅為結盟合作夥伴，本公司投資入股光禹集團，期盼藉由強強聯手各產業領頭羊優勢，結合綠能、循環經濟、生態保育與文旅科技，打造永續生態共榮圈。